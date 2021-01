La emotiva anécdota de Fernández sobre el terremoto del 77

Alberto Fernández visitó Casa de Gobierno para firmar un convenio para la construcción de viviendas. En su discurso, recordó su experiencia con el sismo producido en 1977, con epicentro en Caucete.

'En el año 77, estaba por rendir Derecho Romano y empezaba mi carrera de abogado. A la mañana muy temprano, en Santa Fe, en un edificio frente a un shopping, muy alto. Se movió toda la casa, baje corriendo, nadie entendía que había pasado y era que Caucete había temblado', contó el primer mandatario.

Fernández reconoció que su origen 'porteño' le generó cierta extrañeza sobre la sensación de un temblor. 'Estuve todo el día mal, con esa sensación de que era lo que había pasado temprano', afirmó.

Esto fue lo primero que cruzó por la cabeza del presidente este lunes por la noche. 'Ayer a las 12 de la noche me llamo Wado (De Pedro) y me dijo que hubo un terremoto en San Juan, me dice hable con Sergio (Uñac), que han habido daños materiales, que no pueden cuantificar asique mañana sabremos', destacó.

Esto, desembocó en la primera comunicación de la mañana, alrededor de las 7. 'Me levante y le llamé a Sergio, le dije voy para allá, qué hacemos, cómo te ayudamos', explicó.

Fernández concluyó su relato enfatizando en su llegada a la provincia: 'No estoy haciendo nada especial, solo hago lo que debería hacer un presidente. Si hay un sanjuanino sufriendo, hay un argentino sufriendo'.