Denunciaron a Donda por "trabajo en negro"

Victoria Donda , la titular del INADI, fue denunciada por trabajo "en negro" y ofrecerle un plan social a su empleada doméstica. La mujer de 62 años dio a conocer que le ofrecieron un "plan social " para solucionar su situación .

La mujer denunciante, mediante declaraciones de su abogado Osvaldo Barsanti, asegura que trabaja como empleada doméstica de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), desde hace 14 años y que no le pagan los aportes jubilatorios de ley y que como compensación por tal situación le ofrecieron un "plan social".

La grave denuncia fue hecha hoy en el programa "Baby en el medio" (Radio RIvadavia) por Osvaldo Barsanti, abogado de Arminda, una mujer de 62 años que trabaja en la casa de Donda, desde hace 14 años. «Arminda es una señora de origen boliviano de 62 años que durante muchos años, alrededor de 14, se desempeñó como empleada doméstica de Victoria Donda», explicó Barsanti. "De esos 14 años, 10 estuvo totalmente en negro», agregó Además, agregó el profesional, durante «los últimos tres o cuatro años, estuvo parcialmente registrada; con un salario menor al que correspondía».

El problema con lla ex diputada surgió cuando Arminda «empezó a analizar la posibilidad de jubilarse». «De modo informal inició una charla con Victoria (Donda) por dos motivos: primero por las deficiencias registrales, y segundo porque durante la cuarentena Victoria no se hizo cargo de los salarios cuando ella no podían prestar servicio», apuntó Barsanti. "En los últimos meses, lo que planteó Arminda se formalizó en una carta documento, que fue recibida (por Donda) pero no contestada", narró.

Según el relato del abogado, tiempo después la respuesta de la titular del INADI le llegó por WhatsApp. "Le contestó con ofrecimientos de planes o contrataciones en el INADI a cambio de su (no realizar la) denuncia",

A partir de esta situación, el letrado dijo que tras consultar con «un abogado penalista», que le "advirtió que había la comisión de un delito en grado de tentativa", iniciar dos acciones judiciales contra Donda: una en el fuero laboral y otra en el penal.

Fuente: Radio Rivadavia.