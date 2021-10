Para Allende, en las PASO hubo 'voto de protesta que invitó a la autocrítica'

Resta un poco más de un mes y la estrategia del Frente de Todos provincial es el de poder ampliar la ventaja conseguida en las PASO. Por ello retomaron la campaña de una manera más presencial, de más cara a cara y con mucha autocrítica, según expresó el candidato a diputado, Walberto Allende.

Asi lo manifestó el actual legislador nacional, quien dijo que durante las paso quedó reflejado un voto de protesta que los invitaba a hacer una autocrítica. Como así también tener un eje de campaña que les permita mostrar lo que se ha hecho.

“Creemos que mucha de la gente que no fue a votar anteriormente nos ha acompañado”, aseguró. Al mismo tiempo analizó que la “ola amarilla” que se vio reflejada en las PASO era para hacer saber las molestias de las decisiones tomadas.

“Estoy convencido que en noviembre es otro voto y se va a hacer pensando en lo que se ha hecho y en el futuro”, amplió.

Por otro lado, Allende se refirió al intercambio tuitero entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el humorista Nik (Cristian Dzwonik) donde el funcionario sacó a la luz donde van los hijos del columnista de La Nación, dejó otra vez mal parado al Gobierno nacional y el tema ocupó la agenda mediática desde el lunes a la fecha.

En este contexto, el legislador nacional por San Juan, Walberto Allende, opinó sobre el tema y calificó como "inaceptable" lo expresado por Fernández. "No justifico una cosa así de ningún sector de la política. No me gustó, la personalización en la política está mal por donde se lo mire, cualquier referencia directa o indirecta a la familia y a la vida privada no corresponde, es inaceptable”, dijo. Además agregó que "en San Juan trabajamos con el dialogo y el respeto por sobre todo”.