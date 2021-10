López defendió el Día Nacional del Kimchi: "No es extraño que se presenten fechas así"

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto para la creación del Día Nacional del Kimchi en la Argentina, el cual será conmemorado el 22 de noviembre de cada año. Pronto el tema se volvió polémico con voces en contra y a favor, por lo que la senadora por San Juan, Cristina López Valverde, argumentó a Diario 13 que "no es extraño que se presenten fechas así". López preside la comisión de Educación y Cultura, de donde surgió el proyecto.

Originalmente quien presentó el proyecto para instaurar la fecha en el país fue la senadora por Misiones, Magdalena Solari Quintana. "A la comisión llegan proyectos distintos por diferentes motivos. El proyecto fue firmado por la mayoría de los senadores de la comisión, más allá de su color político", explicó Valverde. "Quintana estuvo hablando con gente de la Embajada de Corea y ella había asumido ese compromiso", prosiguió.

Cuando se trató en la comisión, estuvo presente Han-il Lee, de la Embajada de Corea para brindar detalles del kimchi. "Es un tesoro alimenticio y cultural coreano que, por eso su modo de preparación, fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO", sostuvo en la reunión. "Es mi deseo que Argentina y Corea tengan relaciones duraderas que sigan floreciendo en lo cultural pero también en lo tecnológico, económico, ambiental y productivo", finalizó.

"Es muy común declarar un día de algo. Personalmente he presentado un proyecto para declarar el día de la lectura infantil en homenaje a María Elena Walsh", razonó López. "Muchos se extrañaron de la fecha pero es algo muy común, lo que pasa es que los proyectos de declarar una fecha generalmente no son fundamentados y no son noticia entonces", explicó la senadora. En este caso, la senadora de Misiones defendió el proyecto en el recinto y finalmente se aprobó.

Por otro lado, la senadora López informó que ese día también se trataron otros proyectos de la comisión que preside. "Dimos media sanción de incorporar a la ley de educación que se promuevan contenidos relacionados con finanzas usando las nuevas tecnologías, como Home Banking", puntualizó la legisladora sanjuanina.

Qué es el Kimchi

Entre sus ingredientes básicos, emplea de manera casi indispensable a la col asiática o repollo Brassica pekinensis. Existen otras recetas que agregan rábanos, pepinos u otros vegetales, acompañados también por pimientos, chiles, ajos y cebollas.

Según el Museo del Kimchi de Seúl, hay 137 tipos, aunque se aventura que podrían llegar a existir más de 200 tipos. Cada una de las partes que lo componen son presentados de manera deshidratada, al estilo del chucrut alemán.

Según el censo argentino de 2010, del total de 7.321 personas nacidas en Corea, 3.671 son hombres y 3.650 mujeres. Del total de hombres, 113 tienen entre 0 y 14 años, 2.989 entre 15 y 64, y 569 son mayores de 65 años de edad. Del total de mujeres, 132 tienen entre 0 y 14 años, 2.999 entre 15 y 64, y 519 son mayores de 65 años de edad.