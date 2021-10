Uñac anunció la construcción de un hospital para Ullum y Zonda

El gobernador Sergio Uñac anunció la construcción de un hospital zonal para Ullum y Zonda. 'Merecen tener un centro de salud, más bien un hospital. El Gobierno de la provincia tiene un despliegue de obras de salud que ha sido más que significativo. Mientras culminamos varios hospitales, proyectamos para el próximo presupuesto un gran hospital que pueda congregar a los vecinos de ambos departamentos que es lo que se merecen, pueden contar con eso', sostuvo.

En este sentido, manifestó que en los meses que quedan del 2021 lo proyectarán para que sea licitado el próximo año. 'A este despliegue en salud lo empezamos por el año 2016 culminando con la tercera etapa del hospital Rawson que era tan importante. Pero inmediatamente empezamos con nuevas obras de salud en todo el territorio provincial. Hoy está en ampliación el hospital Marcial Quiroga, que había sido construido y entregado en 1971', expresó.

El mandatario explicó que al Marcial Quiroga no se lo había 'tocado' en este tiempo y que ahora empezaron una obra de 5.000 metros cuadrados para unos de los dos nosocomios más importantes que tiene la provincia de San Juan. 'También en el ex hospital Mental de Zonda, hoy llamado Julieta Lanteri, terminamos la primera etapa y está casi en finalización la segunda etapa. Está también en finalización la remodelación del ex hospital Español', continuó.

Sobre este nosocomio que era privado, Uñac destacó que el Estado lo adquirió cuando se fundió. 'Entregamos hacemos muy poco el hospital de 25 de Mayo, un hospital moderno para el interior de la provincia. Está en construcción el hospital de Rodeo con un 30% de avance de obra, también empezó la obra del hospital de Calingasta y dentro de lo que prevemos para el año que viene están además el hospital de San Martín, el de Angaco y el de Los Berros' concluyó.