Una diputada del oficialismo pegó duro a la oposición en Banda Ancha

La diputada justicialista Fernanda Paredes criticó muy duramente a sus colegas de la oposición este jueves en vivo en Banda Ancha, al decir que los escucha muy poco tanto en las comisiones como en las sesiones y que presentan una avalancha de proyectos muchas veces reñidos con el marco jurídico existente. 'Lo único que les escucho es que hay que combatir al kirchnerismo', advirtió la legisladora.

'Como diputada comparto comisiones y las sesiones. Voy a dar mi opinión personal. Los escucho poco. Cuando no sos gobierno podés presentar todos los proyectos, sentarte a escribir y desear cosas que cuando uno está en el gobierno no son tan fáciles', dijo Paredes.

'Escuchaba a uno de los representantes de esta fuerza decir estamos al lado de la gente, pero estar al lado de la gente no es escribir cualquier cosa, inclusive, que no tenga respaldo jurídico. Esas cosas me parecen un poco complicadas. Yo también tengo mi despacho abierto', apuntó la legisladora.

Fue su respuesta cuando, en el transcurso de la entrevista, se le pidió opinión sobre las declaraciones del candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, quien biene tildando de 'colaboracionista' a interbloque 'Con Vos' que nuclea a todo el orreguismo y que conduce el rivadaviense Sergio Miodowsky.

'Yo por ahí lo que noto de las otras fuerzas es que escriben y presentan, presentan, presentan, pero no tiene contundencia lo que presentan', insistió Paredes. 'La mayor parte del tiempo están callados, eso es lo que yo observo', agregó. Sin embargo, reconoció que 'acompañan muchos proyectos' y consideró que esto es positivo toda vez que se trata de iniciativas importantes para la provincia.

¿Considera que la oposición es floja? 'No sé si la palabra es floja. Yo por ahí no encuentro cuál es el contenido de los proyectos, cuál es la defensa. Lo único que escucho es que hay que combatir el kirchnerismo. ¿Pero eso le sirve a la gente? A la gente le sirve una propuesta. Decir que vamos a combatir el kirchnerismo me suena más a una frase que a un proyecto de ley o a un objetivo claro que se tenga', concluyó la dirigente justicialista.

En otro orden, Paredes dio su punto de vista acerca del resultado magro que obtuvo el Frente de Todos en la generalidad del país en las primarias del 12 de septiembre. Destacó que en San Juan se ganó pero reconoció que hubo un desgranamiento importante de votantes y atribuyó esto a que 'la gente está agobiada, muy cansada, desgastada'. De todos modos, destacó la gestión de Sergio Uñac y atribuyó a ese factor que el oficialismo pudiera retener el distrito en las PASO.

Por otro lado, la diputada Paredes se mostró esperanzada en que en lo que resta del periodo ordinario de sesiones 2021 pueda ingresar y tener tratamiento el Código Procesal de Familia, que ella misma impulsó y que luego tomó la iniciativa la Corte de Justicia de la Provincia.