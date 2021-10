Conti calificó de "movida política" la denuncia de Consenso Ischigualasto

El vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti respondió a la denuncia por parte de Consenso Ischigualasto, que lo acusa de haber participado en un presunto acto electoral, lo que representa un hecho de incompatibilidad en virtud de su cargo público.

Respecto del tema, Conti contesto que la actitud Marcelo Arancibia le extraña, "yo no soy candidato ni estoy compitiendo por votos". Aunque reconoció haber sido invitado por el senador Basualdo en función de "haber sido tres veces ministro de Economía y asesor de empresas vitivinícolas, para escuchar la experiencia que tiene Entre Ríos en relación de la bajante pronunciada del Rio Paraná y cómo han trabajado los productores de la zona. Política no he hecho”

La presentación la había realizado Marcelo Arancibia en la mañana de este lunes por la Mesa de Entrada de la Legislatura, en la misma señaló que, "se ha podido constatar a partir de publicaciones de las redes sociales que el miembro del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, que en su momento fuera designado como miembro no permanente de Producción y Trabajo, está haciendo campaña política electoral".

Las fotos que presentaron fueron las difundidas hace unos días por Susana Laciar de una visita que hizo el senador Alfredo de Angeli a San Juan y en las que se ve que estuvo presente Enrique Conti junto con algunos productores agrícolas.

Conti consideró que este encuentro con productores, ingenieros y figuras políticas no configuraba un acto electoral. "Esto se da en circunstancias que no suman votos, ¿o habrá cambiado tanto la política que no interpreto cuáles son los votos que puedan ganarse? Con la sequía no se gana ni se pierde un voto”, se defendió.

Esta es la segunda vez que Enrique Conti es señalado de acudir a una actividad partidaria en su función de vocal del Tribunal de Cuentas, la primera fue en fue en julio, cuando participó del acto lanzamiento del Frente Juntos por el Cambio.

Estas acciones podría constituir un acto inconstitucional si la Cámara de Diputados lo considera, desde Consenso Ischigualasto preparan una presentación para mañana en el Tribunal de Cuentas solicitando que se trate el tema.