Multitudinario acto de Barrios de Pie con los candidatos del Frente Todos

Este lunes, dirigentes y militantes de la agrupación social Barrios de Pie se reunieron con candidatos del Frente Todos en la Unión Vecinal del Barrio San Ricardo. 'Hoy tenemos la oportunidad de recibir a los candidatos y a nuestra compañera nacional Silvia Sarabia así que estamos trabajando todos juntos. Tenemos toda la predisposición en esta campaña donde tenemos el compromiso de remontar el resultado', aseguró Daniel Ochoa.

Por su parte, Sarabia dijo estar muy contenta de acompañar el trabajo que sus compañeras y compañeros vienen realizando durante la pandemia y ahora en el Frente Todos. 'Esta mañana estuvimos conversando con el gobernador y creemos que es muy importante que se reconozcan las gestiones, el trabajo y que se fortalezcan las políticas públicas para llegar a la gente. Nosotros estamos en contacto cotidianamente en los barrios', destacó.

En este sentido, detalló que la situación económica y social que no es fácil, ante lo cual cree que tiene que reconstruir muchos lazos que están deteriorados con la gente. 'Uno de ellos es la política. Me parece que es necesario que sea reconocido el trabajo que hacemos las organizaciones sociales con la gente porque acá no tiene que haber un relato que no tenga relación con lo que sucede en el territorio, eso buscamos', agregó.

Por último, explicó que en el contexto social estamos peor porque hay más pobreza, más dificultad para conseguir trabajo y los que lo tienen sus ingresos se han visto deteriorados por la inflación. 'Nuestro trabajo está siendo complejo pero al mismo tiempo digo que durante la pandemia nuestra agrupación ha trabajado mucho entonces se ha referenciado. Mientras otros se guardaron, nosotros salimos a dar esa respuestas', concluyó.