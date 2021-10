Arancibia embistió contra Conti: 'Si la Legislatura no hace nada sería gravísimo'

Una gran polémica se generó en el ámbito político sanjuanino durante los últimos días. Esto se produjo luego de que Enrique Conti se mostrara junto a representantes de Juntos por el Cambio y Marcelo Arancibia, de Consenso Ischigualasto, lo denunciara. Esta presentación fue realizada en la Legislatura. En Canal 13 el denunciante aseguró que si la nota termina siendo archivada sería algo gravísimo.

Marcelo Arancibia, candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, expresó que no se le debería restar importancia a su denuncia por el simple hecho de provenir de un particular. Para el opositor esto significaría que la propia Legislatura estaría permitiendo que se falte a la Constitución, sin recibir ningún tipo de sanción.

"Si la Cámara toma conocimiento y manda a archivo por ser una nota de un particular, más allá de mi condición de candidato a diputado nacional, sería un cuadro institucional gravísimo. La Legislatura estaría permitiendo que una persona con incompatibilidad siga haciendo política sin sanciones. Si en la Cámara de Diputados el bloque oficialista no hace nada y manda archivo, va a quedar claro que hay un pacto de no agresión que tiene por objeto destruir nuestra institucionalidad", manifestó

Acerca de la respuesta tanto de Conti como de los representantes de JxC, Arancibia señaló que ellos dan a entender que hay ocasiones en las que esta bien no cumplir con la Constitución. Sin embargo recalcó que en su caso considera que bajo ningún término este tipo de actitudes están justificadas, por lo que hay que denunciar este tipo de acciones sin importante de donde provengan

"Desde la oposición nos presentamos como representantes del modelo republicano para sacar a Argentina de su decadencia, no pueden considerarse por encima de la Constitución. Es lo que esta haciendo no sólo el miembro del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, sino también ese espacio político que termina diciendo que hay incumplimiento de la Constitución bueno y malo según quien lo hace. Bajo esta lógica hay corrupción buena y mala. Yo he denunciado la corrupción venga de donde venga", expresó.

Siguiendo en la misma línea el entrevistado recordó cuando denunció al intendente de Zonda, Miguel Atampiz, en pleno proceso electoral. En ese caso el candidato a diputado nacional señaló al jefe comunal como un corrupto que habría cometido un supuesto abuso de poder.

"Conti no ha explicado porque no cumple los artículos 261 y 205 que dicen que él esta equiparado a un juez. No puede salir a hacer campaña electoral. Hay registros fotográficos donde él esta acompañando la lista de Juntos por el Cambio, buscando votos. Él no puede, tiene por mandato constitucional una disminución de su derecho porque tiene la misión de controlar la legalidad de la imputación de los gastos presupuestarios, entonces no puede hacer campaña junto con los que él tiene que controlar", sentenció.