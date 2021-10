Conti en Banda Ancha: 'Integro el Tribunal de Cuentas, no soy un muerto civil ni un monje de clausura'

Continúa la discusión tras la denuncia realizada por el candidato a diputado, Marcelo Arancibia hacia el vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti. Este martes en Banda Ancha, el dirigente bloquista afirmó que pese a ocupar su actual puesto, “no es un muerto civil ni un monje de clausura".

Conti dijo que tomó con sorpresa la presentación realizada por parte de Consenso Ischigualasto, quienes lo acusan de haber participado en un presunto acto electoral, lo que representa un hecho de incompatibilidad en virtud de su cargo público. En ese sentido manifestó que lo acusan sobre actuaciones políticas que teóricamente ha tenido desde que asumió su actual puesto.

“He ido muchas veces al Canal para charlar sobre la política, incluso partidaria. Siempre he planteado que de los 5 vocales del Tribunal de Cuentas, dos fuimos nombrados por la Cámara de Diputados y dependemos funcionalmente de quienes nos nombraron”, agregó.

En función de esto, el ex intendente comentó que lo que uno debe preservar es la independencia de criterios para fallar en el ámbito del Tribunal de Cuentas, algo que cree haberlo hecho siempre con la independencia necesaria que demanda el puesto.

“Por lo que se me acusa nosotros no creemos que esté mal porque son fotos públicas que hemos difundido”, indicó. Asimismo reconoció haber sido invitado por el senador Basualdo en función de "haber sido tres veces ministro de Economía y asesor de empresas vitivinícolas, para escuchar la experiencia que tiene Entre Ríos en relación de la bajante pronunciada del Rio Paraná y cómo han trabajado los productores de la zona. Política no he hecho”

Al mismo tiempo señaló que le causa sorpresa lo denunciado por Arancibia porque es la primera vez que ve un candidato a diputado nacional hacer este tipo de actos, en vez de explicitar sus proyectos para la Cámara. “Es una persona que ha sido muy frontal y elige recurrir a los agravios”, amplió.

En cuanto a la presentación que hizo Consenso Ischigualasto en el Tribunal de Cuentas, Enrique Conti fue tajante afirmando que la misma no tiene sentido, ya que no son sus pares quienes lo pueden juzgar, sino los legisladores provinciales, por lo que esperará lo que defina la Cámara de Diputados. “Arancibia tiene una animosidad porque cuando fui intendente de Capital había que eximir a Barrick por un local que tenían y él llegó a decir que junto a Barrick éramos socios”, comentó.

Finalmente explicó que debido a la experiencia que tiene en la Cámara de Diputados, seguramente la denuncia pasará a archivo después de que se tome conocimiento. “Desconozco que van a hacer los diputados, he pedido si me pueden llegar hacer una copia de la denuncia. Creo que esto tiene un alto tenor político por el tiempo que falta para las elecciones”, sentenció.