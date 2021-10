El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, explicó que, en la reunión de labor parlamentaria, hubo una propuesta de la bancada bloquista para sacar un proyecto de resolución en el que se remita la presentación de Arancibia contra Conti al Jurado de Enjuiciamiento. Tal organismo es el que recibe y analiza denuncias no sólo contra magistrados del Poder Judicial sino también contra miembros del Tribunal de Cuentas por delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de deberes a su cargo y delitos comunes. Gattoni, además, resaltó que la moción bloquista será acompañada por el bloque PJ (el mayoritario), Confe, Frente Grande y San Juan Primero.

Sin embargo recordó que "Arancibia hace campaña contra el Frente de Todos, no contra la oposición". Al mismo tiempo destacó que el cuerpo legislativo no es competencia de la denuncia y que no tiene nada que resolver respecto de la misma. "Tenemos una obligación legal como la de comunicar y poner en conocimiento al jurado de enjuiciamiento y una obligación moral, ética y de institucionalidad de que un funcionario está acusado de incumplir con sus deberes públicos", comentó.

Además manifestó que este último martes el Frente Con Vos no se ha expresado. "La Cámara de Diputados es una caja de resonancia de todas las demandas que la población pueda hacer. Normalmente se toma conocimiento y se considera remitir mediante resolución remitir esas actuaciones al jurado de enjuiciamiento", agregó.

Finalmente recordó que para aquellos que dicen esto es una oportunidad política, "Arancibia hace campaña contra el Frente de Todos, no contra la oposición". Asimismo señaló que no hay que tomarlo como una campaña política en contra de un partido político. "Es un hecho puntual que el consideró denunciar y en el caso de que sea pertinente deberá evaluar el jurado de enjuiciamiento y deberá avanzar", cerró.