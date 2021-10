Cristina Fernández recordó a Néstor Kirchner con un video en redes

Este miércoles la vicepresidenta Cristina Fernández recordó al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento, con la publicación en Twitter de un video y un mensaje. "Siempre primero Argentina. Néstor Kirchner 1950", escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter.

En el posteo, Fernández compartió un video en el que se ve al expresidente en diferentes momentos, diciendo "no estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria". También se escucha decir "ni claudicar ni arrodillarnos, salir a defender con hidalguía y dignidad los derechos de los argentinos".



"No vinimos de paseo, vinimos a gobernar", dice el expresidente en otro pasaje del video compartido por la vicepresidenta. En otro de los mensajes, Néstor Kirchner pide: "No le compren más al que aumenta, porque si le compran y aumenta se van a creer que el pueblo argentino es cuestión de aumentar y listo. Demostrémosles: aumentan no le compramos, no le compramos nada".

Siempre primero Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7



Néstor Kirchner 1950-8 ?? pic.twitter.com/gtTGafw53i — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 27, 2021

El expresidente Néstor Carlos Kirchner murió hace 11 años, el 27 de octubre de 2010, como consecuencia de una afección cardiovascular cuando se encontraba en El Calafate, Santa Cruz. Kirchner, nacido el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, ejerció la presidencia de la Nación entre 2003 y 2007; durante tres períodos gobernó la provincia de Santa Cruz (1991-1995; 1995-1999; 1999-2003) y fue intendente de su ciudad natal (1987-1991).

Kirchner dejó el gobierno en 2007 en manos de Cristina, que en octubre de ese año resultó electa como presidenta por el 47% de los votos, pero mantuvo su liderazgo al frente del proyecto político que encarnaba el Frente para la Victoria. La salud del líder del kirchnerismo se agravó en aquellos años de fragor político, y tras ser intervenido en febrero y septiembre, falleció el 27 de octubre 2010, en El Calafate, el mismo día en el que se realizaba el Censo Nacional.



fuente Télam