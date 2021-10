Picón apuntó contra Arancibia: 'Él actúa con malicia, con mala fe'

Durante la última semana se generó un fuerte cruce entre la oposición y el oficialismo debido a una denuncia en contra de Enrique Conti. Esta presentación realizada por el candidato a diputado nacional de Consenso Ischigualasto llegó a tratarse en la Legislatura. Acerca de esto la legisladora Nancy Picón aseguró en Canal 13 que Arancibia actúa con malicia y mala fe.

Nancy Picón, diputada de Producción y Trabajo, expresó que Marcelo Arancibia tiene un basto conocimiento en leyes. Sin embargo hizo la presentación en un lugar que no correspondía. Debido a esto la legisladora aseguró que el representante de la tercera fuerza lo hizo adrede para "ganar prensa".

"Son decisiones políticas. El diputado nacional José Luis Gioja había dicho que no tratáramos el tema del agua como una politiquería ¿Si esto no es politiquería qué es? Marcelo presentó el proyecto hace un año, no la semana pasada. Entonces, si aquello era politiquería ¿Qué es esto? Él actúa con malicia, con mala fe y eso hay que decirlo. El presentante lo hace con mala fe porque sabe y tiene el conocimiento de donde lo tiene que hacer pero no lo hace. Es así", expresó.

Siguiendo en la misma línea, Picón señaló que Arancibia debería haber realizado esta presentación oficial en el Jurado de Enjuiciamiento. Esto se debe a que la Constitución establece que en el mencionado órgano es donde se deben tratar los temas de esta índole.

"Si Conti cometió una irregularidad, hay un lugar donde va a haber un proceso que es el Jurado de Enjuiciamiento. Él deberá ir por el proceso que corresponde. El problema no es Conti sino algo más grave porque se esta pasando por encima de la Constitución. La persona que lo presentó sabe de leyes, sabe que ese no es el lugar. Calculo que lo hace para tener prensa y publicidad. Esta haciendo las cosas mal y lo sabe. Claramente hay un interés electoral. No se si en otro momento él lo hubiese echo", manifestó.

Finalmente la entrevistada no ocultó su enojo por la decisión de las autoridades por haber no sólo tratado el tema en la Cámara de Diputados, sino que haberle dado prioridad. Ella consideró que se trata de un caso que no corresponde que ellos traten y menos que tenga un carácter urgente.

"Si ustedes leen la nota, el presentante dice: 'Para que sea tratada en la próxima sesión, en otra sesión ordinaria o en una sesión extraordinaria'. Osea que pide hasta una sesión extraordinaria para tratar este caso. Nosotros lo tratamos inmediatamente, le hacemos caso, somos muy obedientes, lo ponemos sobre la mesa al tema y no sólo eso sino que lo hacemos sobre tablas ¿Cuál es la urgencia? Si el denunciado no es candidato, no hay una urgencia", sentenció.