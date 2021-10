En Santa Lucía, Uñac afirmó 'San Juan consiguió más cosas que ninguna otra provincia'

“Tenemos que votar seguir manteniendo el triunfo de las PASO y seguir cumpliendo con el sueño de los sanjuaninos y sanjuaninas. A trabajar y a construir el triunfo que Santa Lucía y San Juan se merecen”, dijo el gobernador de San Juan y líder del Frente de Todos, Sergio Uñac, en la noche del viernes en el acto central de campaña en Santa Lucía.

Al encuentro asistieron los candidatos a diputados nacionales, Walberto Allende, Fabiola Aubone, Luis Rueda, Marita Benavente, Marcelo Trujillo y Noelia Tortarolo, acompañados por el presidente de la Junta Departamental, Lucio González; el secretario General de la Gobernación, Juan Flores; los ministros Fabián Aballay, Carlos Astudillo y Raúl Tello; y los legisladores Horacio Quiroga (provincial) y Francisco Guevara (nacional), entre otros.

En el cierre del acto, el gobernador aseguró que está orgulloso de la provincia que le tocó conducir y de los logros, fruto del esfuerzo de todos los sanjuaninos. “En Santa Lucía y en San Juan estamos acostumbrados a los desafíos que nos hacen vibrar el corazón, más fuerza ponemos para poder dar vuelta la realidad. Por eso confío en Santa Lucía el próximo 14 de noviembre, con ustedes en la calle vamos a ir a buscar voto a voto para acompañar el ya consagrado triunfo provincial de las PASO ”, dijo.

Luego contó que se vivió un año y medio de profundas complicaciones en el orden mundial, nacional y provincial con la pandemia, pero había un objetivo claro. Entonces se convocó a cada uno de los sanjuaninos y sanjuaninas para hablar de la pandemia y también de la pospandemia, en el Acuerdo San Juan.

Gracias al apoyo del gobierno nacional se logró en la provincia una de las mayores movilidades económicas en el contexto nacional, y una provincia que tiene los menores porcentajes de desocupación en el país. “Somos respetuosos de la voluntad popular y sé qué la sociedad sanjuanina se debe expresar pero por favor ayúdenme a recordarle a todos que en San Juan, en estos dos primeros años con este gobierno nacional y diputados nacionales defendiendo los intereses de los sanjuaninos, hemos conseguido cosas que ninguna otra provincia argentina ha podido conseguir para sus comunidades”, destacó el mandatario.

También recordó que solo seis provincias argentinas, de 24, han podido en esta primera etapa levantar bien alta la bandera del triunfo del Frente de Todos y entre esas seis está San Juan. “Estoy seguro que ahora no solo vamos a repetir, sino que vamos a mejorar el resultado electoral. El resultado del 14 de noviembre depende de cada uno de ustedes, de hombres y mujeres que saben que en la oratoria personal y el convencimiento personal está la clave del éxito del Frente de Todos en Santa Lucía”, dijo Uñac.

Después agradeció todo lo construido, “quiero que le transmitan a cada uno de los vecinos y vecinas que estoy orgulloso de lo que hemos conseguido, pero también de lo que vamos a seguir consiguiendo para seguir construyendo los sueños de cada uno de los sanjuaninos y cada uno de los santaluceños y las santaluceñas”.

La voz de la experiencia

Luego, el candidato en primer término, Allende, dijo que es momento de hacer un balance de lo que ha sucedido en la provincia de San Juan en los últimos seis años, obras, cifras de crecimiento económico, acciones en cada uno de los departamentos. Pero también, señaló, es momento de analizar lo que ha pasado en el último año y medio en San Juan porque hay hechos y decisiones políticas que marcan la figura de quien conduce la provincia. “Porque una cosa es gobernar y otra es conducir, porque no conduce cualquiera y en este año y medio los sanjuaninos hemos encontrado en el gobernador el conductor que nos hacía falta”, dijo Allende, actual diputado nacional.

Destacó que Uñac asumió y a los pocos meses comenzó la pandemia, entonces, el gobernador tomó la decisión de convocar a todas las fuerzas políticas, a las cámaras empresariales, a los gremios, a todos los partidos políticos. “Son decisiones que solo puede tomar un dirigente convencido de lo que hace, él decidió escuchar a todos los sanjuaninos, había una pandemia y nadie estaba preparado para enfrentarla con sus consecuencias. Ni un solo gobernador en la Argentina tomó esa decisión. Esto marca la clase dirigente que es Uñac. El Acuerdo San Juan fue el hecho político más importante en los últimos tiempos en San Juan, significó escuchar a todos y después ponerlo en práctica”, remarcó.

También recordó que la provincia tuvo que hacer frente a un terremoto, un aluvión y ahora sequía, situaciones complejas de las que no se sale si no hay un conductor que marque por dónde ir. Por entonces, la Cámara de Diputados de la Provincia autorizó al gobernador a tomar un crédito de 3000 millones de pesos, que no hizo falta usar, como tampoco se usó el fondo anticíclico que supera los 10.000 millones de pesos y que se creó para momentos de crisis, lo que demuestra que San Juan es una provincia ordenada financieramente.

“Pero la provincia que tenemos no es mérito exclusivo del gobernador, es mérito de los sanjuaninos y las sanjuaninas, y no lo podemos tirar para la borda”, señaló. Agregó Allende que “si hemos sido capaces de generar esto en situaciones complicadas, podemos mirar a la cara a cada uno de los sanjuaninos y decirle que el futuro pasa por este proyecto, que somos capaces de generar un San Juan mejor para todos”.

Finalmente recordó que en esta elección está en juego todo el trabajo realizado, “nos queda muy poquito para el 14 de noviembre, espero que podamos disfrutar de este gran triunfo y que Sergio pueda mostrar en la Nación el respaldo mayoritario del pueblo sanjuanino”.

La coordinadora del gran Acuerdo

A su turno, la candidata Fabiola Aubone agradeció a los presentes, hombres y mujeres que caminaron mucho por las calles para aportar al triunfo del 12 de septiembre. “Sé que en Santa Lucía han redoblado los esfuerzos en esta etapa porque quieren ver mejores resultados y se los merecen por la tarea que vienen realizando”, dijo quien fue la coordinadora de Acuerdo San Juan.

Señaló que la provincia es un ejemplo porque tiene un gobernador que interpretó los tiempos, que a las mujeres les dio un lugar y que confió y sigue confiando en ellas, que también le dio lugar a los jóvenes y le dio lugar a todos los sanjuaninos en la mesa del Acuerdo San Juan.

Además recordó que en el momento más complejo de la historia, ocupándose de cuidar la salud de todos y de tomar medidas que no eran simpáticas, Uñac decidió convocar a un gran Acuerdo, a una mesa de diálogo que permitió discutir durante tres meses. “Entre todos escribimos la historia de San Juan para la pospandemia y eso estamos haciendo. Anímense a contar todo lo que surgió de aquel Acuerdo”, dijo.

Aseguró que el compromiso de Fabiola, de Walberto, de Luis y de todos los que acompañan en la lista, es seguir trabajando por los intereses de San Juan en el Congreso de la Nación para generar más oportunidades, más trabajo, más inclusión. “Para que este proyecto que nos llena de orgullo sea cada vez más grande, para que nuestros hijos se queden acá a cumplir sus sueños. Confío en ustedes y sepan que cuentan con nosotros”, dijo Aubone al final.

A su turno, Luis Rueda puso énfasis en el rol del gobernador y en el éxito de su gestión. “En esta segunda etapa de la campaña hemos podido recorrer cada rincón de la provincia para decir que necesitamos a los tres legisladores del Frente de Todos que sigan defendiendo la provincia como lo viene haciendo Walberto Allende. Necesitamos que San Juan siga creciendo”, dijo.

También tuvo palabras para la oposición y pidió tener memoria, “no hay que creer en falsas promesas, en San Juan lo que se promete se cumple porque tenemos un gobernador que ha cumplido con los sanjuaninos”. Agregó que el 14 de noviembre el Frente de Todos va a obtener un gran triunfo que permita seguir trabajando por San Juan.