Aubone, a favor de la reforma tributaria pero contra la eliminación de indemnizaciones

El senador de la oposición, Martín Lousteau, planteó una sustitución del régimen de indemnizaciones por un régimen de seguros. Ante esto, la ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional por el Frente Todos, Fabiola Aubone, sostuvo que no es oportuno en este momento y 'muestra a las claras lo que hemos planteado de que un modelo versus otro está en juego'.

La funcionaria afirmó que los empresarios necesitan previsibilidad, pero el trabajador también, y en la medida que haga bien su trabajo no tiene porqué ser despedido. 'No tenemos que tener miedo. Soy una abogada que ha hecho muchos años derecho laboral y la industria el juicio laboral no es tal en tanto y en cuanto las cosas se lleven en buenos términos', dijo.

En este sentido, aseguró que se puede trabajar correctamente como empresario y no tenerle miedo al juicio, en tanto y en cuanto lleven adelante sus obligaciones como empleador. 'En esta revisión del esquema tributario podemos trabajar para mejorar las condiciones de ambos para que estén más seguros y tranquilos para llevar a delante esta relación', explicó.

Asimismo, señaló que no se puede ir en retroceso a los derechos conquistados por los trabajadores. 'Garantizando esos derechos y mejorando las condiciones para que todos podamos desarrollarnos, no para que estos derechos sean en detrimento de que la empresa pueda seguir invirtiendo o creciendo pero que sea en beneficio de toda la sociedad', se explayó Aubone.

Por otro lado, añadió que hay muchísimo para hacer por San Juan desde el Congreso. 'Una va recorriendo los distintos espacios, etarios, sociales, departamentales, y los planteos son infinitos en términos de necesidades o propuestas porque San Juan tiene un buen estado de bienestar en términos de políticas públicas que nos han permitido ir creciendo', remarcó.

'Hay que empezar a trabajar en regular el empleo, el autoempleo, fomentar pequeños emprendimientos. Revisar el esquema tributario es una deuda pendiente que la Argentina se debe porque las inversiones deben poder tener la previsibilidad necesaria para hacer una planificación a 10 o 20 años y que sea rentable y con esto genero fuentes de trabajo', concluyó.