Laciar sobre la nueva campaña: 'Esta dirigida a consolidar y a quienes votaron en blanco'

Durante la semana pasada comenzó la campaña de cara a las elecciones definitivas a desarrollarse el próximo 14 de noviembre. Acerca de esto quien encabeza la lista de Juntos por el Cambio explicó a quien estará dirigido este nuevo proceso. La candidata expresó que irán en busca de las personas que votaron en blanco y de consolidar los que ya habían conseguido.

Susana Laciar, candidata a diputada nacional por JxC, expresó en Banda Ancha que solamente se está eligiendo entre dos modelos de país. Si bien dejó en claro que respeta a los demás frentes como Consenso Ischigualasto y el Frente de Izquierda, expresó que las elecciones se debaten entre Todos y el partido que ella representa. Acerca de esta nueva campaña reveló a quienes saldrán a buscar.

"Sabemos que nadie es dueño de los votos, comenzamos de nuevo con el triple de esfuerzo para consolidar el voto del que nos acompañó y para ir a buscar a aquel que no fueron a votar. Ya nos anticipaban que no iban a ir a votar por lo que nosotros no teníamos PASO. Son aquellas personas que votaron en blanco. Nuestra campaña esta dirigida a esos votantes", declaró.

Sobre las personas que ya los eligieron en su momento, manifestó que están muy agradecidos porque fueron ellos quienes le dieron la posibilidad de ser candidatos. De esta manera tratarán de llegar al Congreso Nacional para representar un modelo de Argentina distinto al que propone el gobierno actual.

"Entendemos que hay dos modelos, el que hoy esta vigente, que es bandera del Gobierno Nacional y que representan los legisladores que representan a San Juan. Pero también hay un modelo distinto que es el que queremos representar desde Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación. Los sanjuaninos estuvieron agradecidos porque nos acompañaron con un buen caudal de votos y nos dieron esta posibilidad de ser candidatos", sentenció.