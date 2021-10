¿La conducción de Cabello en crisis?: La sugestiva ausencia del líder de la CGT

Este miércoles, en horas de la tarde, se llevó a cabo una reunión de 54 gremios en el Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicios, con la presencia del gobernador Sergio Uñac. Lo que llamó la atención fue la ausencia del líder de la CGT en la provincia, Eduardo Cabello, quien se encuentra en Buenos Aires. Pese a esto, el secretario gremial Julio Figueroa aseguró que 'no hay ningún movimiento' que indique alguna fractura.

'No existe esa posibilidad, es la primera vez que escucho eso, soy sincero, no ando con vueltas. Es lógico que cada uno piense diferente pero no es que estemos separados. Al contrario, él está en Buenos Aires por eso no vino a la reunión, que estaría encabezando. Estamos bien y vamos a seguir luchando y peleando por los trabajadores, que tienen que entender que estos (la oposición) vienen en contra de nosotros', agregó.

Asimismo, indicó que en San Juan la CGT hace 14 años que está unida, mientras que a nivel nacional siempre hay problemas pero que están fuertes. 'Pronto sale la nueva renovación y creo que siguen casi los mismos, más Antonio Caló de la UOM, en el triunvirato que se va a hacer. A la CGT a nivel nacional la vemos fuerte en este momento, Héctor Daer nos ha juntado tras estos problemitas que están saliendo', se explayó.

Sobre la reunión, Figueroa sostuvo que fue de manera urgente para analizar la problemática que está sucediendo tras los resultados de las PASO. 'La gente del partido político contrario a nosotros, que somos los justicialistas, están ingresando a la Cámara de Diputados las leyes que siempre han tenido en mente sino que antes no han podido sacarlas y ahora creen que tras ganar las PASO van a conseguir el quorum', manifestó.

En tanto, criticó a los diputados nacionales Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres por no presentarse en el Congreso para tratar el proyecto de jubilación para trabajadores vitivinícolas. 'Además han presentado la ley donde quieren cambiar todas las indemnizaciones para que todos los trabajadores se paguen su indemnización. Que manoseen a los trabajadores con estas leyes que están presentando nos preocupa mucho', concluyó.