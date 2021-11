Lousteau: "Los senadores oficialistas de San Juan votan todo con Cristina"

Este lunes, arribó a San Juan el senador nacional Martín Lousteau, en el marco de la campaña de Juntos por el Cambio para las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre. en su visita, lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional que incluyó un palito para los senadores oficialistas de la provincia de San Juan.

También, se mostró convencido de mejorar el resultado de las PASO. En conferencia de prensa se refirió a la actualidad política y económica del país. “Si hay algo que no necesitan los argentinos es que hagamos un pantallazo porque la están padeciendo cotidianamente. Argentina es un país muy castigado porque hace muchos años que no crece desde el punto de vista estructural. El año pasado tenía el mismo PBI por habitante que el año 1974 cuando teníamos 10 veces más pobreza. Es un país que además de estar golpeado por la pandemia, por el modo que el gobierno lo manejó está en una situación de mucha fragilidad. Y eso requiere mucho temple para mirar cómo se construye a futuro”, analizó.

“Me parece que además hay un cambio de estado de ánimo después de las PASO. Porque antes había un agobio por saber cuándo esto podía empezar a cambiar. Con la voluntad del voto del 12 de septiembre, se empieza a vislumbrar otra cosa. No quiere decir que vayan a ser tiempos fáciles porque en argentina nunca ha sido fácil y el gobierno tiene muchas inconsistencias acumuladas que generan riesgos económicos y sociales”, manifestó.

En este sentido, sostuvo que la capacidad de construir otro futuro está en la propuesta de Juntos por el Cambio. “Si mejorarnos la elección de las PASO vamos a ser la primera minoría en Diputados y eso quiere decir que se puede discutir de otra manera”, indicó.

A propósito, se refirió al episodio ocurrido en la última sesión de la Cámara Baja, cuando el diputado sanjuanino, Marcelo Orrego, propuso tratar la ley de emergencia hídrica, pero no obtuvo el apoyo del oficialismo. “No se pudo discutir porque el oficialismo nacional no quiere. Y en la Cámara de Senadores no se trata ningún otro proyecto que no sean los que quiere Cristina Fernández de Kirchiner. Se discuten cosas del pasado como la revisión de la cuenta de inversión del año 2016. No es relevante. La reforma de la justicia. El cambio de regla para elegir al procurador. Los senadores oficialistas de esta provincia votan todo con Cristina”, aseguró.

Ante ello, planteó que “la manera de empezar a cambiar las cosas es fortalecer a Juntos por el Cambio a nivel nacional para que el sistema político funcione distinto. Esta es una elección nacional. No hay otra alternativa para que el sistema empiece a funcionar distinto y empiece a encontrar soluciones en la Argentina”.

En su visita a la provincia, el dirigente radical mantendrá reuniones con comerciantes y habrá caminatas para charlar con la gente. “Los gobiernos pueden ser mejores o peores en las provincias, pero la Argentina va a cambiar si cambiamos la Argentina y necesitamos instalar una conversación diferente entre lo nacional y lo provincial”, dijo

Por otro lado, cuestionó las medidas del Gobierno nacional para intentar controlar la suba de precios en el país. “El gobierno nacional dice que distribuye ayuda social, pero se distribuye ayuda a sí mismo. Porque cuando uno quiere ayudar, ayuda antes durante y después de las elecciones. Pero si lo hace un mes antes de las elecciones, solo se ayuda a sí mismo. Con mucho desdén por las consecuencias que eso tiene al día siguiente. Y lo mismo pasa con las políticas de control de precios. Por la inflación perdemos un 1% el poder adquisitivo y hay 235.000 pobres nuevos en Argentina. Están viendo si generan la ficción de que controlan la inflación de cara al proceso eleccionario con desdén por lo que va a pasar mañana”, aseguró.

También opinó sobre el impacto que tendrá el resultado de las elecciones en los mercados internacionales y el dólar. “Ya hemos visto cómo reaccionan los mercados y la gente. Depende mucho de cómo reacciona el gobierno. ¿Cómo reaccionó el Gobierno después que la ciudadanía dijo el 12 de septiembre que estaba en un mal rumbo? Reaccionó con disputas internas, radicalización y exhibió sus diferencias. Y eso genero mucha intranquilidad en los mercados. Pero a mi sinceramente los mercados me parecen un tema secundario, Lo que me parece importante es el impacto cotidiano en la gente, no los mercados financieros. El mercado financiero puede anticipar algo, puede hacer mas difícil conseguir financiamiento, pero nos preocupa el impacto cotidiano y lo que vemos después de la reacción del gobierno es que la gente se angustió mucho más”, manifestó.

“Para evitar eso, y para poder iniciar otro tipo de conversación sobre las alternativas reales, no las falsamente optimistas que se dan en la Argentina, hay que iniciar otro tipo de equilibrio político y eso viene de la mano de Juntos por el Cambio”, comentó Lousteau.

Y añadió: “Por eso necesitamos mejorar las elecciones en las provincias donde se eligen senadores, necesitamos mejorar en cada provincia. Estoy convencido que acá vamos a tener a Enzo Cornejo de diputado”.

Por último, el dirigente porteño se refirió a las posibilidades de dialogo y acuerdos entre el Gobierno nacional y las fuerzas políticas opositoras. “Yo creo que para ser que la Argentina funcione distinto hay que conversar de otra manera. Yo manifesté que este es un gobierno que no sabe lo que piensa. Es un gobierno que discute entre sí. En donde la candidata en Buenos Aires, Tolosa Paz dijo que hubo un golpe blando. ¿Y la presidenta que llama a que renuncien todos los ministros que es?”, señaló.

Luego, dijo que mientras están Guzmán y Alberto Fernández en Roma, en Buenos Aires están diciendo que no hay que cerrar con el FMI.

“Lo primero para iniciar un dialogo es saber para qué. Lo segundo es el momento de convocar al dialogo. Eso será cuando la ciudadanía haya elegido cual es la nueva correlación de fuerzas. Claramente la gente dijo que así no va la Argentina. Nosotros dialogamos entre nosotros permanentemente. Estamos dispuestos al dialogo, pero tiene que ser sobre una agenda mucho más concreta y después que el gobierno diga cuál es su idea en el país. Nosotros tenemos la nuestra. A partir de ahí se puede iniciar un dialogo, pero eso no está ocurriendo”, indicó.