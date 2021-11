Rawson 2023: Ibarra y un enigmático 'no sé'

Rubén García, actual intendente de Rawson, asumió en dicho cargo a finales de 2019. Esto quiere decir que dentro de dos años deberá buscar llevarse a cabo un nuevo acto eleccionario para determinar si él será reelecto u otro candidato asumirá. Acerca de esto un viejo conocido del cargo como lo es Mauricio Ibarra, no descartó volver a presentarse.

El dirigente del Partido Justicialista no se animó a asegurar que se presentará, pero tampoco aseveró que no considera hacerlo. Ibarra eligió no aventurarse a dar por sentado lo que pasará en el futuro, por lo que dejó una puerta abierta para un nuevo periodo como intendente de Rawson.

"Yo la verdad es que no se. No estoy seguro de las cosas que haré en dos años. Lo dejo en el campo del 'no sé'. Es un 'no se' prudente, porque si decís que no capaz que te equivocas y si decís que si capaz que también. La mejor versión de Ibarra hoy es un Ibarra prudente", expresó.

Posteriormente el entrevistado se refirió a la realidad política que atraviesa actualmente el mencionado departamento. Ibarra mencionó que lo que sucede es que hay una suerte de lucha de liderazgos. Hay personas como Silvia Pérez, Carlos Munisaga, Pablo García Nieto y demás, que según su pensamiento, tratan de establecerse como los nuevos "líderes".

"A Rawson lo miro con mucho cariño y esperanza. Me parece que en el peronismo de Rawson hay una discusión de nuevos liderazgos que se van a saldar en una interna en la próxima elección jurisdiccional. Hay mucha cantera, muchos dirigentes de buena calidad, con capacidad de dialogo, no hay ninguno que no este cerca del otro. El que tenga más habilidad para articular ese campo de la política me parece que va a ser el que gane. Va a tener que hacer la segunda reconstrucción de Rawson", sentenció.