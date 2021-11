Aubone criticó las visitas de JxC: "Es irresponsable venir a decirnos cómo hacer las cosas"

En el tramo final de la campaña electoral, la candidata a diputada nacional por el Frente Todos, Fabiola Aubone, criticó las visitas de referentes nacionales de Juntos por el Cambio a San Juan. “Me parece irresponsable la actitud de los referentes de venir a decirnos como debemos hacer las cosas porque nosotros hemos demostrado que podemos hacerlas”, manifestó.

La actual ministra de Gobierno, pasó por Banda Ancha y aseguró que la oposición teme al voto de los sanjuaninos. En las últimas semanas, el Frente opositor liderado por Marcelo Orrego, tuvo visitas de importantes referentes del espacio. Entre ellos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martin Lousteau, el presidente del PRO en Mendoza, Alfredo Cornejo, y la líder del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich.

Para Aubone, la presencia de estos dirigentes tiene que ver con “el temor que nos tienen como sociedad a los sanjuaninos, que hemos sabido demostrar con fuerza y hemos sabido levantarnos en momentos de crisis muy complejas”.

“Los referentes nacionales de Juntos por el Cambio tiene temor de una provincia que sabe cuál es el camino. Me parece irresponsable venir a decirnos cómo debemos hacer las cosas porque nosotros hemos demostrado como podemos hacerlas. Y el 12 de septiembre los sanjuaninos dijeron si a este modelo de gestión y proyecto”, manifestó.

“Me voy a quedar con que el 12 de septiembre los sanjuaninos dijeron si al modelo San Juan que lidera Sergio Uñac, con sus candidatos. Se han redoblado esfuerzos en el trabajo institucional y de campaña para que este 14 de noviembre podamos volver a las urnas, ejercer el derecho democrático y poder ser una herramienta para que la provincia crezca desde el Congreso de la Nación”, indicó.

La dirigente justicialista, evitó referirse a las denuncias presentadas por el candidato de Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, quien acusó de plagio a diputados de Juntos por el Cambio en proyectos presentados en la Legislatura. Tampoco dio declaraciones sobre la denuncia contra el vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, acusado de participar en actividad partidaria y que será juzgado por un Jurado de Enjuiciamiento.

En cambio, si se refirió a la denuncia de Arancibia contra las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, por su presunta participación en un acto político del Frente Todos. “Yo estuve en el acto de la universidad y el rector, Tadeo Berenguer, fue claro. Dijo que en la UNSJ formamos profesionales y ciudadanos. Siempre está la vida misma y está disponible el espacio para que los que convoquen a jóvenes a discutir sus propuestas e interpelar a los candidatos puedan hacerlo. De eso se trató el encuentro y fue fantástico escuchar a los jóvenes”, sostuvo.

No obstante, Aubone, dijo que espera que las denuncias de Arancibia no influyan en el voto de los sanjuaninos. “Yo pongo a consideración de la ciudadanía mi ejercicio, mi función, con errores y con virtudes y a disposición esta todo lo que he hecho en San Juan en todos los años que tengo”, indicó.

Por otro lado, la candidata se refirió a la falta de un debate entre las mayorías políticas de la provincia. “Me parece que un debate y más en una elección de estas es muy complejo llegar con el mensaje cuando se consume todo el tiempo en medios nacionales. Y para ustedes la tarea es titánica, la verdad que si no los tuviéramos sería casi imposible. Un debate con reglas, con códigos, con un trabajo serio, hubiera sido posible. No se dieron las condiciones, pero estuvimos a favor de eso. Pero un debate de ideas y no de discusiones inertes porque podemos hablar de un sin número de temas que los sanjuaninos y sanjuaninas han ido planteando a lo largo de la campaña”, señaló.

Más adelante, Aubone planteó la idea de llevar al Congreso el ejemplo del Acuerdo San Juan, por el cual el Gobierno provincial convocó a todos los sectores de la provincia en busca de un consenso para salir de la crisis de la pandemia.

Por último, la candidata del Frente Todos aseguró que habrá que trabajar fuerte en los consensos dentro del Congreso. “Lo que transita por la Cámara de Diputados de Argentina, son leyes o políticas públicas que deben beneficiar a todos los argentinos. Debemos dejar de lado cuando asumimos estos cargos el interés personal o partidario y sentarnos a ocupar la banca por nuestras provincias y todos los argentinos. He escuchado a algunos líderes de la oposición decir que necesitan la mayoría para manejar el quorum”, criticó.

En este sentido, recordó el episodio del pasado 5 de octubre, cuando el bloque opositor en la Cámara Baja no dio quorum para tratar la Ley de Jubilación Anticipada de trabajadores de Viñas.

También se refirió al planteo del diputado nacional, Marcelo Orrego, quien planteo tratar un proyecto de ley de crisis hídrica en la provincia. Sobre ello, dijo que San Juan hace 7 años renueva la ley de emergencia hídrica y se trabaja en base a ella. “La ley que pedía Orrego en el Congreso está vigente. No sé si es electoralista su proyecto, pero creo que tomar ese tema como se planteó en el Congreso en aquel momento cuando el plantea esto debe ser tomado y debemos tratarlo al igual que el cambio climático, el medioambiente y el agua fundamentalmente en provincias como las nuestras”, sostuvo.

Por último, aseguró que si le toca estar en el Congreso, acompañará a los proyectos que beneficien a la provincia, aunque sean de la oposición.