Jurado: "El Frente de Todos pierde votos por izquierda"

En la previa de las elecciones legislativas, el candidato por el Frente de Izquierda, Cristian Jurado, pasó por el estudio de Canal 13 y realizo un análisis de la composición del electorado que vota a la izquierda en la provincia. "El Frente de Todos pierde votos por izquierda", dijo y aseguró que no solo lo dice su espacio político, sino que también analistas y el propio Gobierno oficial.

“Cristina en un acto cuando dijo que la izquierda no era opción y que lo único vigente era el sistema capitalista y el partido peronista, era una respuesta a que no se fuguen votos por izquierda”, declaró Jurado y aseguró que hay reacciones que alejan a determinados sectores que integran la coalición del Frente Todos. “La reacción que tuvo en Buenos Aires al reprimir las manifestaciones por inseguridad, las provocaciones de la policía. Anunciar que iban a dar un IFE y después no darlo, los aumentos salariales que prometen dar subiendo el salario mínimo a 33 mil que recién va a ser en febrero pero esto no llega al nivel de pobreza”, dijo el candidato a legislador.

En el plano local, enfatizó en que desde el Gobierno se intenta mostrar una realidad que la mayoría de la gente no palpa. “El lunes pasado estuvimos con los productores de Jáchal apoyando el tractorazo y tienen una opinión muy parecida a la nuestra en que ya no confían en las promesas que había dado la megaminería con respecto a l avance económico de la provincia”, expresó.

En este sentido también cargó contra el partido de Marcelo Arancibia, “Consenso Ischigualasto, está a favor de una mega minería sustentable, controlada, pero ese verso ya lo dijo el gobierno hace 15 años, lo sé por la experiencia de los pequeños productores, de los sectores medios y de los trabajadores que más que un beneficio económico termina siendo un problema para la sociedad”

Al ser consultado por el papel que juega Consenso Ischigualaso en estas elecciones, jurado dijo que la actitud de espacio le hace acordar a Lilita Carrió con sus denuncias pero que no proponen soluciones. “En algunos medios estaban diciendo las mismas propuestas que Juntos por el Cambio, de beneficiar al gran empresariado con bajar impuestos para tomar trabajo súper precarizado”, dijo y sostuvo que este lineamiento en política laboral también la tiene el gobierno de Sergio Uñac con los contratos que hace el estado, “esa también era una propuesta de parte del Gobierno, la propuesta de Juntos por el Cambio, en la cual Consenso Ischigualasto también tenía acuerdo de eliminar las indemnizaciones de estar de acuerdo con el pago de la deuda”.

También criticó al Gobierno por el arreglo de la deuda externa: “Hay un sector del gobierno que dice que no vamos a pagar con el hambre del pueblo pero termina pagando, los tres están de acuerdo en esos grandes puntos y lo van a hacer en el congreso”, finalizó.