Benavente: 'El objetivo de la campaña es ganar'

Marita Benavente quien es Candidata Suplente del Frente de Todos fue parte del cierre de campaña. Durante la actividad enfatizó que el objetivo es ganar bancas en la Cámara.

La candidata indicó " tuvimos que cambiar y pudimos cambiar las estrategias". A la vez añadió que esto fue gracias un estatus sanitario que tuvo ver con la vacunación en San Juan. Es así como añadió que "pudimos salir a la calle, trabajar y conquistar los territorios que estaban abandonados porque no podiamos salir". Además agregó que "ha sido una campaña muy intensa, con mucha energía, con muchas ganas y con una enorme participación militante que creemos que va a dar sus frutos".

En cuanto a los resultados indicó " siempre los resultados son leídos en contextos". También mencionó "cuando estamos militando lo que queremos ganar y la verdad es que buscamos ampliar las diferencias y conquistar más ciudadanos que adhieran al proyecto y que se involucren en un proyecto de equidad e igualdad, de mejores oportunidades de que está realizando nuestro conductor".

Para concluir añadió " San Juan que no es el mismo San Juan del 2001 estoy San Juan. Me da orgullo, me da ganas de quedarme disfrutarlo". " Esto no se construye solo ,sino que se construye colectivamente y con una buena conducción" finalizó.