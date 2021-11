El Registro Civil abrirá las puertas este fin de semana para entregar DNI

En un operativo extraordinario, la delegación central Registro Civil (Santa Fe 54 oeste) y las delegaciones zonales más importantes abrirán sus puertas para hacer entrega de DNI que hayan sido tramitados con anterioridad. A la espera de retiro se encuentran unos 3200 documentos de los cuales 1780 corresponden a las delegaciones zonales en los diferentes departamentos.

Las diferentes reparticiones estarán a disposición en los horarios de corrido de 8 a 18 horas y el día domingo esta ha abierta a delegación central de corrido durante la duración dela acto eleccionario. En el marco de las Elecciones Legislativas 2021, este operativo tiene el objetivo de garantizar el derecho a voto para los electores.

En comunicación con Compacto 13, la directora del Registro Civil, Natalia Giaconne aclaró que el DNI digital no servirá para emitir el sufragio, por lo que invito a quienes hayan realizado el trámite, a retirar sus documentos en las oficinas de las delegaciones.

“El DNI digital es un DNI para acreditar identidad con dos limitaciones, no sirve para salir del país y no sirve para votar, es decir que para quienes tengan solamente su DNI en su celular les rogamos que se acerquen por nuestra oficinas a retirarlo ya que no podrán acreditar identidad y acceder a su derecho a voto”, expresó.

Hay que tener en cuenta que cuando una persona hizo el trámite del DNI, por alguna razón el correo no la encuentra en su domicilio ese DNI regresa a la oficina donde se tomó el trámite.

Las oficinas estarán disponibles para cualquier consulta sobre la ubicación de los documentos. “consultas por si no han encontrado el DNI, con el sistema podemos verificar donde está e indicarle cuál es la delegación donde pueden retirarlos los ciudadanos que lo requieran”, finalizó Giaconne.