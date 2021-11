El deseo de Allende antes de sufragar: 'Más allá del candidato, vayan a votar'

A las 08:00 de este domingo 14 de noviembre comenzaron oficialmente las elecciones legislativas en la provincia de San Juan y toda la República Argentina. Como suele ser habitual uno de los primeros en concurrir a sufragar fue Walberto Allende que le pidió a los sanjuaninos que elijan lo que elijan, vayan a votar.

El actual diputado nacional que buscar renovar su mandato se refirió a cual es su deseo para este nuevo acto eleccionario. El legislador del Frente Todos expresó al móvil de Canal 13 que quiere que la mayor cantidad de gente posible se acerque a emitir su voto.

"Lo que le puedo decir a la gente es que concurran a votar. Más allá del voto que definan es importante que concurran a votar, que no permitan que elijan otros por ellos. Más allá de lo que hayan definido que vayan a votar. Va a ser rápida la emisión del voto. Seguramente la concurrencia en el horario de mañana va ser superior a las de las PASO", expresó.

Sumado a esto Allende contó que tuvo contactos con colegas a nivel nacional como Sergio Mazza y algunos candidatos de otras provincias. Sin embargo, a diferencia de las PASO no ha tenido contacto con Máximo Kirchnner. Pasando al nivel provincial contó que bien temprano estuvo hablando con Sergio Uñac.

"No hemos quedado con el gobernador, yo tengo la costumbre de recorrer primero las escuelas de acá después voy a Santa Lucía, Rawson y Capital. A lo mejor puede coincidir que vamos a una misma escuela pero no esta previsto. He hablado con varios compañeros, algunos de ellos también son candidatos en sus provincias y otros terminan sus mandatos. Hemos tenido contacto con legisladores de Buenos Aires", sentenció.