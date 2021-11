Gioja: “No hay que dramatizar el resultado de estas elecciones”

Pasadas las 10.30 de este domingo, el diputado nacional, José Luis Gioja, votó en la escuela Braile. En la ocasión, realizó un breve análisis de la campaña del Frente Todos y pidió no dramatizar el resultado de estas elecciones.

“Hechos como este de ver ir a votar ratifican que queremos democracia y que hay que pedir democracia y pelear por la democracia para los tiempos en San Juan, en Argentina y en los países libres del mundo. Esta es nuestra predica”, sostuvo.

Gioja no olvidó su ya clásica cábala para cada elección. Llevó su famosa campera roja pero esta vez no se la puso, sino que la llevó en la mano, debido al calor que se registraba en horas de la mañana en la provincia.

“No hay que dramatizar. Me parece que hay una intención de dramatizar las cosas. Si ustedes analizan los resultados, al Justicialismo no le fue bien nunca en las intermedias. A Macri le fue muy bien en el 2017 y no le fue bien en el 2019. Nosotros queremos el mejor resultado, venimos a apoyar a nuestros candidatos. Hemos apoyado intensamente, no coordinado con el oficialismo provincial porque no nos dieron espacio. Pero lo hemos hecho desde nuestro espacio y sin ninguna contradicción y creo que hemos podido llegar a muchos compañeros y compañeras que no vinieron a votar en las PASO porque tenían algún enojo que parece que se ha pasado. Hoy veo un clima distinto, creo que hoy se va a poder votar bien y sobre todas las cosas respetar el resultado electoral después de las PASO”, manifestó.

Para el ex gobernador, sea cual sea el resultado de este domingo, a partir del lunes “hay que seguir trabajando y mucho más para que a la Argentina le vaya bien y a San Juan le vaya bien” . Y añadió: “Hay que dejar de lado estas aventuras personales, pensar en la provincia, en el país y pensar que la celeste y blanca nos une a todos”.

Sobre la participación de su espacio en la campaña, José Luis Gioja, dijo que “nos hemos metido en la campaña después del resultado de las PASO porque hacía falta trabajar más. La idea es seguir trabajando y que el pueblo tome conciencia y defienda la democracia que es la mejor forma de gobernar los pueblos”.