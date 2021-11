El diputado Milei se mostró a favor de la tenencia libre de armas

El diputado nacional electo de la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Javier Milei, se refirió al incidente ocurrido en el Luna Park cuando un custodió amagó con sacar un arma durante el acto. "Repudiamos y condenamos el accionar de dicha persona, el jefe de seguridad lo retiró y quedó desplazado del grupo", dijo Milei en declaraciones a Urbana Play.

Si bien el diputado repudió el hecho violento, seguidamente se pronunció a favor de la tenencia libre de armas. "A los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar las armas, por lo tanto las llevan. Y si vos no permitís que los honestos las tengan, los dejás desalineados en términos de defensa", argumentó. En esta línea, el diputado remarcó: "Si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia".

El economista se mostró de acuerdo con la segunda enmienda de Estados Unidos, que "permite que las personas usen armas", lo cual, siguió Milei, "tiene un basamento en la teoría económica y sobre todo en la evidencia empírica". "Uno observa que en aquellos estados que sí permiten que los ciudadanos tengan sus propias armas, la cantidad de delitos es mucho menor", subrayó el líder liberal, e indicó que al permitir la tenencia de armas "tu costo esperado aumenta, por ende la actividad baja".

En un hecho confuso, el hombre apareció en medio del escenario y amagó con desenfundar un arma mientras se dirigía a alguien del público con la mano, en el mismo momento que la candidata a diputada electa Victoria Villarruel hacía uso de la palabra. Segundos después, otro hombre se acercó al custodio, a quien consiguió apartar del lugar.

El economista alcanzó, con el 99,41% de las mesas escrutadas, el 17,03% de los votos, superando por casi 4 puntos el 13,66% que había obtenido en las primarias del pasado 12 de septiembre, logrando así obtener para su partido dos bancas en la Cámara de Diputados.

fuente ámbito