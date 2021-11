Chanampa: ‘No hay que desconocer que hay una cuestión interna en el bloquismo’

Luego de la derrota del Frente Todos en Iglesia, donde Juntos por el Cambio sacó un 47,10% de los votos y el frente oficialista 39,52% el pasado domingo en la contienda electoral por un lugar en la Legislatura Nacional. El bloquista Andrés Chanampa pasó por Banda Ancha y realizó un análisis del revés que sufrió el uñaquismo en el norte de la provincia.

Resalto que el resultado adverso es multicausal y han intervenido muchas situaciones en diferentes planos políticos. “Hay que hacer una autocrítica”, dijo y agregó, “No hay que desconocer que hay una cuestión interna en el bloquismo”.

“Creo que hay un fuerte componente de la gestión municipal, y de la gestión provincial, por ahí hay muchas obras que llevan mucho tiempo sin terminar y eso ha marcado. En esta cuestión también hay un fuerte componente nacional, eso está claro”, aseguró el boquista.

Para Chanampa esta es la principal explicación del triunfo de JxC en Iglesia. “No creo que haya un referente en iglesia que tenga los votos que han sacado. Me gustaría preguntarle a la oposición qué referente aglutina los votos que sacó, yo creo que no lo van a saber responder”, expresó.

También mencionó que el pasado viernes surgió un rumor por el cual el centro de operaciones de la mina José María sería el en Albardón, “eso causó alguna molestia y no es así. Va a ser la cuestión operativa en Iglesia, algunos vivos usaron esto”, resaltó.

Mas allá de hacer mención de una cuestión interna del Partido Bloquista, reconoció el trabajo de todos sus miembros en esta campaña, “creo que el bloquismo ha aportado y mucho. Me consta de que ha trabajado todo el partido, el sacrificio y el trabajo que venido realizando el presidente del partido pero hay cuestiones que también escapan”.

Por último dijo que, “se trabajará de acá el 2023 en pro de armar nuevos dirigentes, hay muchos jóvenes en iglesia que tienen mucha sed de protagonismo. Creo que hay recambios que son naturales”.