Echaron a 3 conocidos miembros del Bloquismo y no descartan más expulsiones

En las últimas semanas el Partido Bloquista estuvo revolucionado por actitudes de algunos de sus afiliados durante las pasadas elecciones. Esto derivo en una denuncia formal contra algunos integrantes que terminó con tres funcionarios importantes siendo expulsados, con la posibilidad de que sean aún más en las próximas horas.

Andrés Chanampa, diputado bloquista por el departamento Chimbas, contó en Banda Ancha cómo surgieron estas expulsiones. Dio a entender que si bien se trata de algunos nombres reconocidos, prácticamente hace más de una década que no aportan nada al partido que representan. Se trata de Enrique Conti, César Aguilar y Juan Domingo Bravo.

"Estos dirigentes, que no voy a discutir que son bloquistas y lo van a ser toda la vida, hoy no forman más parte por no cumplir con los preceptos básicos de la carta orgánica. Cuando estas dentro de un partido tenés que respetar los preceptos básicos como respetar lo que dice la mayoría y aportar al partido económicamente. Ellos hace 15 años que no van al partido y ni siquiera aportan", expreso.

Para poner un ejemplo Chanampa destacó que cuando Sancasani fue electo como diputado con el frente de Roberto Basualdo, de igual manera siguió aportando al Bloquismo. Caso contrario, César Aguilar cuando ocupó ese mismo cargo no ingresó por este partido y nunca habría aportado nada.

"Entonces somos bloquistas cuando nos conviene, para hacer internas y otras cosas más pero después se nos acabó el amor por el partido. Se empezó a cumplir con lo que dice la Carta Orgánica, acá no se rompió con nada y tengo entendido que van a haber otras denuncias más de otros dirigentes de los departamentos que no están cumpliendo con lo que dice la mayoría", sentenció