Enojo por la concejala que fue filmada manejando borracha: su justificación

La concejala electa de Salta por el Frente Unidos, María Soledad Gramajo Salomón, fue filmada mientras conducía aparentemente en estado de ebriedad y junto a un hombre, ambos sentados en el asiento del conductor. El video se viralizó en redes y generó bronca por lo que desde la dirigencia política salteña buscan pedirle su renuncia. Ahora la involucrada se defendió argumentando que es viejo el video.

“¿Sole, qué hacés? Meté el cambio”, se escucha preguntar a una mujer que viaja en el mismo auto mientras se la ve a Gramajo sentada encima de un hombre, ambos en el asiento del conductor. “Este viernes es de terror, estos dos quieren manejar así”, vuelve a decir la misma mujer que agrega: “Dale que van a ser las 12, así buscamos alcohol”. “Está para que ahora nos detenga tu personal”, dice el hombre que conduce, en relación al cargo que ejerció la funcionaria.

“Esto es un video viejísimo, no recuerdo cuándo fue, no lo había visto nunca, ayer me lo mandaron por primera vez”, declaró en diálogo con Antonio Laje en América. Gramajo aseguró que no tiene previsto renunciar y les pidió disculpas a la sociedad, a su hijo a y a su madre. “Soy un ser humano simple y por eso pido disculpas; no saben el daño que están causando en este momento”, agregó.

Según trascendió, el episodio que quedó registrado con un celular habría ocurrido luego de que Gramajo Salomón fuera elegida como concejala. Si bien, en el video no se llega a apreciar su cara, ella misma reconoció ser autora de aquella “falta grave de tránsito”. Gramajo fue jueza de 5ª Nominación del Tribunal Administrativo de Faltas del Municipio, pero renunció a mediados de año para dedicarse a la campaña electoral.

fuente página 12