Cornejo apoyó a los candidatos de JxC y elogió a Sarmiento en San Juan

Para Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, una derrota del oficialismo en San Juan y todas las provincias sería un llamado de atención para el Gobierno de Alberto Fernández en las próximas elecciones legislativas. Así lo manifestó en su visita a San Juan este martes en el marco de la campaña.

“Estamos apoyando a la lista de Juntos por el Cambio, tanto a Susana Laciar como a Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo que viene del radicalismo como yo. También estamos acompañando a algunos de nuestro equipo como Fabián Martín”, señaló ante la prensa.

Luego, se refirió a los comicios y sostuvo que “es una elección puramente nacional, donde el Gobierno nacional pone en juego la orientación económica del país, que no es la correcta”.

“Una derrota en San Juan y en todas las provincias sería llamarle la atención al Gobierno nacional y es útil para el sector productivo, del trabajo y del esfuerzo de tener ese triunfo de la oposición, de Juntos por el Cambio”, manifestó.

Posteriormente, el líder de la UCR elogió a Domingo Faustino Sarmiento, al recorrer la casa histórica y museo nacional del prócer sanjuanino. “Soy un gran admirador de Sarmiento y hay grandes agravios históricos hacia él. Del populismo generalmente, que lo saca del contexto histórico en el que él vivió, pero fue un gran precursor. Necesitamos más Sarmientos en nuestro país”, aseguró.

“Se lo asocia a la educación pública, pero yo también lo asocio al necesario progreso de un país que creció en base a sus ideas, que tuvo su esplendor en base a sus ideas y no solo a la educación y al progreso sino también a la ideología más progresista de la historia de la humanidad que es la igualdad de oportunidades. Sin educación no hay igualdad de oportunidades y no hay progreso social si no hay educación”, indicó.

“Me parece que, en la Casa de Sarmiento, su lugar físico, se representan esas ideas aggiornado a estos tiempos, su pensamiento está más cerca que nunca”, dijo.

Consultado sobre los proyectos del frente Juntos por el Cambio en materia educativa, Cornejo apuntó a un plan sostenido en el tiempo. “En Mendoza cuando fui gobernador ordenamos el sistema. Teníamos múltiples licencias, un desorden en la curricular. Establecimos un ítem aula que premiaba con el 10% del salario al docente que estaba frente al aula específicamente. Lo logramos convalidar en legislaciones y eso permitió un trabajo de mejor organización de servicio educativo. Los rendimientos en educación tardan un tiempo en darse y se necesita un plan sostenido”, comentó.

“Otro elemento es el de la capacitación de los docentes. Hay muchísimos institutos que crean el título, pero nosotros creemos que tiene que ser de excelencia y para eso es necesario una mayor profesionalización de la tarea”, profundizó.

No obstante, insistió en que “los cambios en educación no se dan de un año para otro. El que haga campaña con el tema educativo, no lo veo bien. Porque creo que los resultados se dan cuando hay un proceso largo y sostenido de reformas y de gestión del sistema. No tanto de qué medidas hacer, sino la gestión propiamente dicha”.

Por último, dijo que “la educación funciona bien cuando hay una directora de escuela que hace las cosas bien independientemente del gobierno de turno. Yo miraría más esas cosas de la gestión que de las grandes reformas de las que se hablan”.