Acusan a Enzo Cornejo de plagiar proyectos de Ley

El periodista Julio Turcumán hizo pública su denuncia sobre plagio ante los Proyectos de Ley presentados por el candidato a diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Eduardo Cornejo. El periodista expresó a través de una nota en Diario de Cuyo, que tras una revisión se presentaron similitudes y textuales de otros proyectos firmados por diputados de diferentes provincias. Por su parte, la diputada por el Partido Justicialista, Fernanda Paredes, expresó "he tomado conocimiento por la lectura de esta nota periodística". Y apuntó, "en honor a la verdad, por respeto a mi no me sorprende".

Por su parte la diputada del PJ, explicó que estás situaciones se han estado tratando en las diferentes Comisiones de la Cámara de Diputados y señaló, "no me sorprende porque he tenido la oportunidad de observar en reunión de comisiones este tipo de situaciones. Si bien la dinámica de las comisiones son diferentes, los presidentes son diferentes y cada uno tiene su método de trabajo, yo he presenciado situaciones donde se ha hablado este tema".

Por otra parte, explicó que desde Diputados el mecanismo de trabajo es a través de normativas y reglas destacando que los miembros del recinto pueden usar las diferentes herramientas dispuestas para hacer aclaraciones, para plantear temas u mociones. Destacó que cuando se advierte que un proyecto ya ha sido presentado se estudian sus antecedentes y señaló, "yo he participado en comisiones donde se ha trato proyectos donde el presidente va conduciendo la reunión y donde cualquier diputado puede decir que ese proyecto ya existe, que hay uno repetido o que no es acorde a la normativa nacional. Hay actas de estas reuniones y por eso no llegan a tener el despacho y por eso no llegan a recinto".

Por lo tanto, Fernanda Paredes nuevamente hizo especial hincapié en que la tarea de las comisiones es observar todas las inconsistencia de los Proyectos de Ley y que en el caso de que esto suceda, los proyectos quedan archivados.

Para finalizar, Fernanda Paredes expresó que "estos comportamientos deberán evaluarlos la sociedad" y señaló, "cada diputado sabe que existe un reglamento para presentar su Proyecto".