Arancibia sumó otras pruebas contra Conti en el Jurado de Enjuiciamiento

Este lunes, el candidato a diputado Nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, se presentó en la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento para Arancibia sumar otras pruebas contra el miembro del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, por violar los artículos 261 y 105 de la Constitución Provincial.

Ante la prensa, el candidato se lamentó porque la Legislatura sacó una resolución que “no dice absolutamente nada”. En ese sentido señaló que solo pone en conocimiento de su nota al jurado de Enjuiciamiento. “La Ley del Jurado de Enjuiciamiento establece ciertas formalidades que la Legislatura no ha cumplido. No quiero creer que es un favor que el Frente de Todos le hace a Juntos por el Cambio para que este tema quede en la nada", afirmó.

Al mismo tiempo comentó que desde Consenso Ischigualasto entienden que no puede haber una doble legalidad en la provincia. Es decir que aquellos que tienen el poder están al margen de la ley y las personas comunes tienen que soportar toda la carga de la ley. “Me he presentado espontáneamente, he ratificado aquella presentación y he ampliado el marco probatorio", amplió.

Por último, Arancibia señaló que el intenta mostrar que la actitud de Conti, de violar la incompatibilidad constitucional para no hacer actividad política partidaria, data al menos de junio de este año. “Cuando comenzó a discutirse la conformación de los frentes, hasta que nosotros lo presentamos en la Legislatura", cerró.