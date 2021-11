Allende aseguró que 'el Frente de Todos va a ganar con más voluntades'

A falta de unos pocos días para las elecciones a diputados que se llevarán a cabo el próximo domingo, el principal candidato del Frente de Todos se mostró muy optimista de cara a los comicios. En ese sentido, Walberto Allende dijo que “el Frente de Todos va a confirmar el triunfo de las PASO y que además lo hará con mayores voluntades”.

El actual legislador nacional que intentará renovar su banca afirmó que en este tramo de la campaña se ha logrado un clima más similar a lo que era anteriormente. Al mismo tiempo comentó que hubo un porcentaje de sanjuaninos que en las PASO no fue a votar.

“Seguramente no lo hizo porque no está de acuerdo con las PASO o porque no se sienten representados por alguno de los frentes. Les hemos explicado que es importante votar. Creo que en esta campaña hay una mayor participación y más entusiasmo de participar”, agregó.

Asimismo destacó que va a ser importante la concurrencia porque ayuda a toda elección. “He notado una mayor recepción. Vamos a ganar y seguramente vamos a sumar más voluntades”, aseguró.

Respecto a las figuras nacionales que fueron llegando de la oposición en este tramo de la campaña, Allende dijo que al parecer “la oposición ha descubierto San Juan y el clima electoral que se vive con mucha adultez”. De igual manera señaló que la gente “está harta de estas peleas que se crean”.

“Creo que los sanjuaninos van a valorar como está la provincia gracias a lo que nos tocó oír en el Acuerdo San Juan. Es bueno que los opositores vengan a la provincia, lo que sí, no nos parece bien que vengan algunos a decir lo que tenemos que hacer, es una falta de respeto porque no conocen las economías regionales”, declaró.

Finalmente, al referirse a la oposición, mencionó que se olvidan de su pasado y ahora dicen que han cambiado. “No sé realmente que han cambiado, no sé qué tan distintos somos cuando la mayoría nos conocemos. El presidente de la UCR (Alfredo Cornejo) hace poco dijo acá en San Juan que nos iba a defender a los sanjuaninos cuando días atrás ni siquiera dio quorum para discutir a la ley que protege a los trabajadores viñateros. Yo me hago cargo del manejo de todos los Gobiernos nacionales que he integrado”, cerró.