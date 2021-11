"Hoy las diferencias no nos suman, no nos van a llevar por buen camino"

El intendente de Rawson Rubén García, destacó la importancia de la relación del intendente con el vecino para las elecciones del próximo domingo y dijo que, " es un porcentaje importante la relación del intendente, del estado, de los funcionarios del municipio con los vecinos". Además, destacó que, el Frente de Todos en el departamento tiene "muchos actores", pero es un momento de "sumar y no de restar".

En cuanto a como influirá la relación del municipio con los vecinos estas próximas elecciones dijo, "hemos tratado dentro de esta crisis donde nos tenía confinados a todos, no podíamos tener reuniones con los vecinos, por suerte pudimos hacerlo, esto nos lleva a ver las necesidades reales de los vecinos". Explicó que poder volver a hablar cara a cara con los vecinos fue muy importante, de esta manera podrán solucionarle los problemas en los diferentes barrios del departamento.

Además, hizo referencia a es un departamento importante para el Frente de Todos por la cantidad de electores, así también dijo que es importante para quienes quieren gobernarlo desde la oposición. Y destacó, "es un departamento muy atractivo para los que quieren comandar en el departamento de Rawson y es legítimo". Por otra parte, apuntó que las ambiciones son buenas siempre y cuando te inviten a crecer.

En cuanto a los resultados de la elección pasada y estas, destacó que, "estimo que este domingo, de los 8 puntos, vamos a estar 4 puntos por arriba de esos y estaremos llegando a los 12 puntos de diferencias".

Rubén García destacó que hay una múltiple participación del Frente de Todos en el departamento y destacó que, "tenemos la ambición de ser relectos en las próximas elecciones, pero para eso hay que trabajar, hay que ayudar al vecino". Por otra parte, explicó su objetivo es apoyar a la campaña del Gobernador en el marco de estas elecciones a nivel Nacional.

Así mismo, señaló que entre giojismo y uñaquismo, "están trabajando las dos partes en pos de este proyecto". Y añadió, "en esto los veo trabajando bien, convencidos".

Por su parte, apuntó que, "hoy las diferencias no nos suman, no nos van a llevar por buen camino, creo que hoy tenemos que sumar y no restar. Creo que estando todos juntos podemos llegar a un buen fin".