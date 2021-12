Fabian Gramajo de cara al 2023: ‘respaldo a quien dice que seguirá el Chimbas Te Quiero’

En el marco de una nueva inauguración, Fabian Gramajo conversó con el móvil de Canal 13 sobre tres temas puntuales. Las obras en la Comuna San Miguel, las declaraciones de Noelia Tortarolo en Banda Ancha y los cambios en el gabinete provincial. Acerca de lo expresado por su parroquiana y Presidente del Consejo Deliberante, que señaló que para el 2023 esperan la continuidad del Chimbas Te Quiero, se mostró a sintonía.

El intendente expresó que lo declarado por la ex candidata a diputada suplente se refiera a un ‘proyecto construido entre todos, que no se trata de una persona o una figura, sino que es pueblo que se puso de pie. No tiene que ver con un color político, tiene que ver con todos los sectores de la política que están unidos por el amor que sienten por el departamento’, dijo.

Respaldo el análisis de Noelia porque 'es lo que hay que poner en consideración. Más allá de las diferencias poner en alto los afectos’, sostuvo Gramajo.

Luego, consultado el intendente chimbero sobre el inminente cambio de gabinete provincial, confirmado por el gobernador Uñac, contó que estuvo reunido con cuatro de los ministros y que mañana (por el jueves), tendrá otra reunión por temas pendientes. Además de resaltar que ‘la decisión que tome Uñac la vamos a compartir y defender como corresponde’.

Sobre si tiene algún candidato para llevarle al gobernador para la renovación del gabinete, Gramajo precisó que: ‘Mas allá de quien venga, tiene que tener una agenda de trabajo que haga que San Juan siga creciendo. No nos interesa una persona en particular, sino cientos de chimberos de los cuales debemos ocuparnos nosotros’.

La obra inaugurada en la Comuna San Miguel se trata de más luces led para el departamento. En este lugar de la zona este de Chimbas, la municipalidad con mano de obra propia y un presupuesto de más de 2 millones de pesos, colocaron cerca de 40 luminarias de última generación la que se agregó al asfalto inaugurado años anteriores.