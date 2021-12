Alberto Fernández: "La Argentina del ajuste es historia"

En el marco del Día de la Democracia y de los Derechos Humanos la emblemática Plaza de Mayo volvió a ser el escenario de una multitudinaria convocatoria, con importantes figuras de la política latinoamericana. Lula da silva y Pepe Mujica compartieron junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner la celebración.

El presidente Alberto Fernández aseguró que "la Argentina del ajuste es historia", al resaltar que en las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos "no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social" del país.



Respecto a la preocupación de Cristina Fernández sobre el pago de la deuda, le dijo “no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo", subrayó y recordó que "muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina", para luego señalar, mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, que "si el FMI me suelta la mano, voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina".

Además, reivindicó el pago de la totalidad de la deuda externa con el FMI en 2005, realizada por el expresidente Néstor Kirchner, y aseguró que los gobiernos peronistas "no somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros".