Eduardo Castro: ‘Manes es un dirigente en condiciones de liderar un proyecto nacional’

Este viernes pasó por Banda Ancha el experimentado dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Castro quien, entre varios temas tocados, se encargó de resaltar la proyección nacional de Facundo Manes. Para el radical sanjuanino el discurso del diputado nacional por Juntos por el Cambio habla de una visión de país, y generó respuesta en la militancia y en la sociedad bonaerense que lo acompañó con su voto.

‘Manes se puede proyectar a nivel país. Si viene a San Juan no hay que presentarlo, y para nosotros que venga un dirigente y no tener que presentarlo es muy bueno. Él no tiene cargo ejecutivo, tiene prestigio personal y decisión política de competir como antes no tenía’, aseguró el político sanjuanino.

Luego Castro se refirió a tres nombres conocidos como Alfonsín, Larreta y Macri de cara al 2023. Del primero expresó que, aunque pida que la UCR rompa con JXC, a nadie le importa lo que diga Ricardito. Todos lo califican desde la pequeñez. Porque no hay identificación de la militancia del radicalismo con una mirada suya respecto del kirchnerismo’.

Sobre Rodríguez Larreta y una posible candidatura al 2023 señaló como importante en el tema a las PASO. ‘Se definirá en las internas. Hoy en día se ha consolidado la idea que tiene que haber un gobierno de coalición, figura distinta al gobierno de Macri, donde no había coalición, quien ganaba dirigía y el resto acompañaba y si había un acuerdo parlamentario’.

Acerca de la posibilidad de que el ex presidente vuelva al ruedo eleccionario, el sanjuanino dirigente radical dijo que: ‘Todo dirigente que se va extraña. Pero se ha aprendido de otros ejemplos. Tiene que darse cuenta que va a ser muy bien recibido en todos lados por la calidad que tiene como ex presidente y de gran padre de familia, pero que tiene que ponerse al costado. No veo ni en el PRO el ánimo que sea de Macri, y tampoco la sociedad argentina está esperando su regreso’, sentenció.

Por último, Castro opinó sobre la eliminación e las PASO en San Juan. ‘Yo creo que un régimen electoral se modifica en consentimiento de oficialismo y oposición, sino es una imposición que podría obedecer a una especulación electoral. El gobierno no necesita artimañas para hacer una buena elección y le haría un daño a la imagen de la provincia, porque se involucionará. ‘Colectoras y Lemas están descalificadas por todos, están descartadas. Lo que reclama la sociedad democrática es la capacidad de elegir mejor. Si hablamos de sistema electrónico y de boleta única me parece que todo vamos a estar de acuerdo’, cerró.