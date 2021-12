"Orrego es el dirigente mejor posicionado y Martín puede estar en iguales condiciones"

El 2023 para algunos queda lejos y apara otros a la vuelta de la esquina. Eduardo Castro, dirigente radical que integra el frente Juntos por el Cambio en San Juan, proyectó a los posibles candidatos que tendrá la fuerza para pelear la gobernación al Frente Todos, comandado por el gobernador Sergio Uñac.

Castro no dudo al señalar que Marcelo Orrego “es el dirigente mejor posicionado” del frente para competir por el sillón de Uñac. Sin embargo, aseguró que Fabián Martín “puede estar en iguales condiciones”.

En este sentido, dijo que ambos dirigentes son conocidos y bien considerados por los sanjuaninos. “Hay que elegir un candidato en función de su posicionamiento y reconocimiento. Son ellos dos los mejor posicionados. Tienen la vidriera de tener cargos ejecutivos”, comentó.

Luego, se refirió al papel que jugará la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio, con vistas al 2023. “Hay que trabajar en una oferta programática. Sabiendo qué hay que hacer en todas las áreas de gobierno. San Juan tiene la ventaja de que tenemos un índice de coparticipación muy importante de 3.53%. Tenemos 1.7% de población, esto quiere que tenemos 2 puntos de coparticipación por punto de población. En Buenos Aires tienen 23 puntos de coparticipación y más de 40 de población. Tienen medio punto de coparticipación por punto de población. A nivel per cápita, los sanjuaninos recibimos 4 veces más que los bonaerenses. Para quien gobierna, administrar lo que recibe es una manera de gobernar. Por eso no podemos dar el lujo de tener dos grillas salariales en un fideicomiso para una situación de emergencia, tener 30% destinado a obras públicas. Con el 60% de los recursos de la provincia se pueden pagar gastos corrientes, salarios. Tenemos un estado bastante solvente en una provincia que es pobre. Porque hay otras provincias vecinas que tiene menos recursos coparticipables, pero tienen más recursos de otra naturaleza, como Mendoza, que tiene un sector privado más fuerte. Entonces si el estado se retrasa en los pagos, no afecta de manera tan notoria la economía de la provincia. Acá el estado es motor de desarrollo y hay que tenerlo claro”, analizó.

Castro comentó que, en estos años, el radicalismo pudo formar nuevos dirigentes. “Hay dirigentes jóvenes que me parecen que van tomando el lugar de otros dirigentes para ir aprendiendo y, lo más importante, prepararse”, aseguró.

Luego, agregó que el 2022 será un año de gestión y recién en el 2023 habrá que concentrarse en las elecciones.

Por otro lado, el dirigente se refirió al proyecto de eliminar las PASO y los sistemas electorales de Colectoras y Lemas. Sobre las últimas, el dirigente aseguró que "Colectoras y Lemas están descalificadas por todos, están descartadas". Luego señaló: “Un régimen electoral se modifica en consentimiento entre oficialistas y oposición. Sino es una imposición que podría obedecer a alguna especulación electoral. Yo no creo que el gobierno de la provincia necesite una artimaña para desarrollar una buena elección. Sino le haría mucho daño a la provincia de San Juan que se pretenda involucionar a regímenes electorales que están descalificados”, sostuvo.

“Lo que reclama la sociedad democrática es la capacidad del ciudadano de elegir cada vez mejor. Si alguien dice vamos a un sistema de voto electrónico o boleta única estaríamos todos de acuerdo. Si es involucionar a procesos donde se naturaliza el voto del ciudadano que vota a Juan y sin querer su voto va a Pedro, no creo que la gente esté de acuerdo”, concluyó.