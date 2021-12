Dignidad Ciudadana, en contra de implementar el pase sanitario

La implementación del Pase Sanitario en el país es un hecho. A partir del 1 de enero, todos los mayores de 13 años podrán asistir a eventos masivos solamente si acreditan estar vacunados con las dos dosis del primer esquema de vacunación contra el coronavirus. según adelantaron desde Nación, la atención estará puesta en los locales bailables, discotecas, salones de eventos y viajes grupales.

Ante esta situación, desde el partido Dignidad Ciudadana, pusieron reparos y se manifestaron en contra de la implementación de este sistema. “Entendemos que exigir el pase sanitario es discriminatorio para aquellos que en el uso de su libertad decidieron no vacunarse”, manifestó en Banda Ancha, Gustavo Fernández, presidente del partido.

“Nuestra posición crítica es por el pase sanitario, no por la vacunación. Como ocurre en todos lados, hay afiliados y simpatizantes que han decidido libremente no vacunarse. Pero esa no es la posición del partido ni de los dirigentes. Es importante separar la visión que tenemos sobre el pase sanitario de la postura en relación a la vacunación”, señaló el dirigente.

Para Fernández, las vacunas contra el Covid 19 “no alcanzaron todos los procedimientos e instancias que se requieren para tener una aprobación total y definitiva como si lo tienen muchas de las vacunas que forman parte del calendario obligatorio de vacunación”.

Ante ello, entienden que es discriminatorio exigirlas para realizar cierto tipo de actividades. “Aceptamos que el Estado tiene derecho en orden al bien común de imponer la obligatoriedad de estas vacunas. Pero eso tiene que ver con que las vacunas hayan cumplido los procesos de aprobación que no se ha dado todavía en ninguna parte del mundo con las vacunas del Covid. Entendemos que exigir el Pase Sanitario es discriminatorio para aquellos que en el uso de su libertad decidieron no vacunarse”, explicó el presidente del partido.

“Me parece que el foco tiene que seguir puesto en las medidas preventivas, en el respeto de los protocolos. Pero lamentablemente es el propio Estado que se contradice. En los últimos 20 días, el Gobierno nacional ha convocado a dos grandes manifestaciones en dos plazas y ahí no se ha respetado ninguna medida preventiva. Entonces, el mismo Gobierno, por un lado impone el Pase Sanitario y por otro promueve actividades que son riesgosas en términos sanitarios”, sostuvo.

Luego, Fernández comparó los índices de vacunación de Argentina con otros países. De esta manera, argumentó que en otras sociedades como en Europa o Estados Unidos, los niveles de aceptación de la vacuna han sido más bajos que en Argentina. “Acá hubo una alta receptividad a ponerse la vacuna y eso genera un contexto distinto. De lo que se tienen que preocupar los estados es en avanzar en los procesos de aprobación de las vacunas y reforzar las medidas preventivas. El estar vacunados no implica que uno no se puede contagiar. Pero podemos tener personas que cuentan con el pase sanitario, están cursando la enfermedad y pueden contagiar y contagiarse”, dijo.

A modo de ejemplo, el dirigente señaló: “Una persona con pase sanitario puede contagiarse en un evento masivo de otro vacunado y de ese contagio contagiar a otros fuera de ese evento. Aquí entramos en un detalle muy fino y si bien es más restrictivo de lo que se esperaba, pensé que podía venir con más fuerza y una amplitud mayor a la que finalmente parece tener”.

En este sentido, Fernández pidió ser respetuosos del ordenamiento legal y del estado de derecho. “Hay que ser cuidadosos porque si vivimos aceptando excepciones, en algún momento vamos generando una especie de falta de sensibilidad, que es peligroso al momento de mantener resguardados los derechos individuales en armonía con el bien común. Esto requiere un ordenamiento legal que lo proteja adecuadamente”, indicó.

Por último, Fernández dijo que no llevarán la postura de Dignidad Ciudadana ante la conducción de Juntos por el Cambio. “Es un tema que entendemos es transversal y ofrece posturas diversas dentro de un mismo espacio político. No es nuestra intención promover un pronunciamiento de la mesa de Juntos por el Cambio en este sentido. Pero sí nos hemos expresado como partido político porque son temas transversales y cada partido debe evaluar la realidad de sus afiliados. Esto es solo un pronunciamiento de Dignidad Ciudadana. Pero si se lo hemos hecho saber y lo hemos compartido con ellos”, concluyó.