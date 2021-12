En bloque, Juntos por el Cambio se opone a eliminar las PASO

Este lunes, el frente Juntos por el Cambio salió a rechazar de lleno la posibilidad de que se elimine la instancia de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, PASO, en la provincia cuando se mantiene aún a nivel nacional. Por ello, en una conferencia, todos los miembros de Juntos por el Cambio se unieron para rechazar cualquier proyecto que envíe el Gobierno de San Juan a Diputados con la posibilidad de que se elimine esta instancia.

"No tiene sentido eliminar las PASO en la Provincia. De hacerlo en San Juan no se cambia nada dado que a nivel nacional se mantienen y fue en su momento una ley por unanimidad y superadora. En las prioridades de la gente no está la cuestión electoral ni formó parte del Acuerdo San Juan. Esto debe llevar un análisis profundo y un acuerdo político. En esto juegan los intereses personales del gobernador, de cambiarse debe ser con un sistema que modernice como el de boleta única que propone nuestro frente", aseguró Fabián Martín. "No se justifica de ninguna manera", agregó Orrego.

Cabe destacar que para eliminar las PASO, Sergio Uñac debería mandar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados provincial, donde cuenta con mayoría propia para aprobarlo. Es por ello que el oficialismo, de acuerdo a versiones periodísticas, tendría un proyecto que apunta a cambiar las PASO por un sistema mixto entre la Ley de Lemas y el Sistema de Colectoras, para elegir los candidatos. En ese contexto los opositores pidieron que haya consenso político.

Sobre este tema, Marcelo Orrego destacó que ese proyecto generaría más gasto a la provincia porque igual los sanjuaninos tendrían que ir a votar fuera del calendario nacional. "Hoy están habilitadas las PASO a nivel nacional y hay que ir a votar 2 veces o 3 si hay ballotage. Por eso no se justifica de ninguna manera de que en San Juan pudiendo ahorrar plata y tiempo hagamos ir a votar más veces", explicó el diputado nacional por San Juan.

A continuación Orrego subrayó que si se modifica las PASO en San Juan se puede dar que los sanjuaninos tengan que ir a votar en 6 meses 4 veces. "Sería óptimo ir a votar 2 veces pero de esta forma si se eliminan las PASO, la gente va a votar más veces. Con el sistema actual quién paga el costo de la elección es Nación y si lo hacemos de la otra manera que quiere el gobierno de San Juan el que paga la elección es San Juan entonces en costo lo paga el sanjuanino", puntualizó.

A continuación el comunicado emitido por Juntos por el Cambio: