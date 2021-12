Susana Laciar: 'El presupuesto 2022 es un dibujo'

Por estos días se debate en el Congreso Nacional el presupuesto previsto para el próximo año 2022 para toda la República Argentina. Una de las legisladoras sanjuaninas, integrante de Juntos por el Cambio, calificó esta presentación como "un lindo dibujo" asegurando que se contemplaban cifras falsas en él.

Susana Laciar, diputada nacional sanjuanina, expresó que hay algunos aspectos de este documento que llamaron su atención cuando lo leyó. Se trata principalmente de los valores referentes a la inflación que expresaba esa presentación que estaba siendo debatida por los legisladores.

"El ministro Guzmán hizo un escenario del presupuesto que ya lo habían presentado, lo volvieron a modificar y a grandes rasgos yo digo que es un lindo dibujo. Hablamos de un presupuesto en donde hay un incremento significativo, estamos hablando de más del 50% porque son 13 billones de pesos contra 8 billones del año pasado. Es un presupuesto que habla de una inflación del 33% cuando este año estamos superando el 50% o el 52%, por eso digo que es un lindo dibujo", expresó.

Acerca de esto Laciar aseguró que, tanto ella como los demás integrantes de la oposición, pidieron que se trabaje con "datos reales". Además criticó la posibilidad de dar un facultad extraordinaria al Gobierno, aseverando que esto da facilidades para la implementación de más impuestos

"Lo que se peticionaba en comisión al ministro es que los datos fueran más reales, no dibujados porque después vienen los DNU. Otro dato que llama la atención es darle una facultad extraordinaria que siempre nos hemos opuesto incluso provincialmente al Poder Ejecutivo Nacional porque eso implica la posibilidad de aumento de impuestos y hemos dicho que no queremos más impuestos, la parte privada no soporta más impuestos para sostener al déficit de un país mal administrado", declaró.

Finalmente la diputada también criticó fuertemente a la llamada "Revolución Deportiva" de San Juan. Acerca de esta política de Estado la entrevistada opinó que eso no es lo que los sanjuaninos están esperando, sino que los ciudadanos buscan oportunidades y más trabajo.

"Me fijé en los números para San Juan. Me llamó la atención que frente al escenario que tenemos provincial de una gran sequía, se tiene previsto una inversión de 16.000.000 para el plan de acceso al agua contra 314.000.000 para el microestadio de futsal. También hay 250.000.000 para la educación. Estas son las inconsistencias de un gobierno que continúa a las espaldas de lo que quiere la gente", sentenció.