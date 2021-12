"El cáncer blanco": sigue pendiente la Ley de Endometriosis en San Juan

La diputada provincial, Nancy Picón, manifestó que sigue pendiente el tratamiento del proyecto de Ley de Endometriosis en San Juan. Dijo que falta acompañamiento por parte del oficialismo para que el proyecto avance. Actualmente se encuentra en comisiones desde el 2020.

“Son muchas las mujeres que sufren esta enfermedad, ellas le llaman el cáncer blanco. Hemos presentado en marzo del 2020 este proyecto, no se logró que salga de las comisiones. Es lamentable, porque este y otros proyectos que salgan de la Cámara no va a ser la ley de Nancy Picón, va a ser una ley de la Cámara de Diputados de San Juan. No es que con esta ley las mujeres van a dejar de tener endometriosis, pero si pueden tener una mejor calidad de vida”, comentó la legisladora.

Acerca del proyecto, Picón explicó que esta ley establece que dicha enfermedad pueda incluirse en el Programa Médico Obligatorio de las obras sociales. De este modo, las pacientes con este problema, podrán tener acceso gratuito a los medicamentos y tratamientos que son muy costosos.

“Hoy las mujeres peregrinan por los hospitales para ver si pueden ser tratadas. tienen que comprar la medicación, que es una pastilla anticonceptiva muy cara. Algunas la pueden comprar y otras no”, indicó.

Luego, agregó: “La endometriosis no es solo un dolor de ovarios. Las mujeres tienen problemas en los riñones, intestinos, sufren muchas cirugías y hasta pierden el trabajo por esto, porque deben estar en reposo. Acá en San Juan hay un caso que ha llegado a nivel nacional e internacional, el de Florencia Genovart que es por quien yo conozco esta enfermedad. Ella se acercó a mí y me comentó su problema. Yo le prometí que cuando entrara a la Cámara de Diputados iba a ser uno de los primeros proyectos. El primero fue pirotecnia sonora cero, y el segundo este. Esa chica sufre mil enfermedades, ha viajado hasta Alemania y ha tenido muchas cirugías. Y como ella muchas chicas también en San Juan que están esperando que la Cámara de Diputados tome la decisión política de trabajar en este tema. Es un tema de legislación nacional, tiene que haber una ley nacional, pero también es provincial porque nosotros tenemos una obra social provincial. Hay otras obras sociales privadas que también se les puede incluir en el PMO esta enfermedad para que los pacientes tengan cobertura con los remedios y la posibilidad de pasar por las cirugías que tienen que pasar”.

Picón, comentó que, si bien hubo lobby para tratar esta ley y se buscó que avanzara para su tratamiento sobre tablas, el trabajo en comisiones no prosperó. “Hemos hablado con la Comisión de Salud, las chicas han venido y un médico conocido explicó que les pasa, de que se trata la enfermedad. Han hablado con los diputados, con el Presidente de la Cámara, Intendentes, Concejales, explicándoles por qué piden esta ley y no pasa nada”, señaló.

“Es triste, es complicado porque a uno lo eligen para que genere proyectos y de ahí salgan leyes que sean buenas para la sociedad. Pero tenemos una Cámara de Diputados que no hace eso. En dos años, la oposición ha sacado creo que tres proyectos y acá estamos trabajando. Como oposición hemos acompañado en la pandemia desde nuestro lugar, brindando las herramientas necesarias para que el Ejecutivo pudiera trabajar. Pero desde la misma Cámara no nos hemos sentido acompañados para tratar nuestros proyectos. Esperamos que el año que viene cambie esto”, concluyó.

Por otro lado, la Diputada ratificó la postura del Frente Juntos por el Cambio en contra de modificar el sistema electoral en San Juan de cara al 2023.