Chanampa sobre la eliminación de las PASO: ‘Vamos a acompañar porque valoramos la militancia’

El debate previo a la aprobación de la eliminación de las PASO estuvo caliente. En la Legislatura provincial ser hicieron sentir voces muy enérgicas a favor y en contra del proyecto presentado a último momento por la diputada Cecilia Ramella. Uno de los que pidió la palabra fue el legilador oficialista Andrés Chanampa quien efusivamente dijo: ‘Vamos a acompañar esto porque valoramos la militancia’.

‘Comparto el tema del respeto fundamental, es la casa de la leyes, pero no puedo escuchar decir que los atropellamos. No escucho lo mismo en los departamentos manejados por la oposición como Santa Lucía y Rivadavia, cuando no les aprueban ni un proyecto a la oposición’, manifestó.

Luego continuó dejando en claro que ‘son las reglas del juego’, y que ‘la sociedad eligió y hay que respetar lo que decide la mayoría, porque son las reglas del juego’.

El bloquista subrayó nuevamente lo sano que se debata y discuta en la Cámara de Diputas, les recordó a sus pares, que en otras oportunidades se aprobaron leyes que ingresaron a último momento, para cerrar su discurso asegurando: ‘Vamos a acompañar este poryecto porque valoramos la militancia y la Carta Orgánica, y esto va a fotalecer los partidos políticos y la institucionalidad’.

Para finalizar, Chanampa se refirió sobre la participación de las mujeres, afirmando que con la nueva ley ‘no corre peligro la participación de las mujeres’.

Cabe destacar, que la nueva ley plantea sistema de internas partidarias con gastos de los partidos. El proyecto fue presentado por el oficialismo, e ingresó a último momento, ya que no estaba previsto su tratamiento en el orden del día. Varios diputados de distintos sectores políticos manifestaron su rechazo al tratamiento de este proyecto y denunciaron que no fue tratado en comisiones.