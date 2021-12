Fernanda Paredes: ‘Hoy a la gente no le interesa las PASO’

La diputada del bloque del peronismo, Fernanda Paredes fue contundente al dejar a la vista sus argumentos sobre su postura a favor de la eliminación de las PASO. Además señaló que muchos las desestiman por el hecho de ser mujer y profesional.

"En el marco del respeto señor presidente, porque primero acá es un debate y es lo que acá estamos haciendo. Podemos estar de acuerdo o no con las formas pero se están expresando y su tuviéramos que estar hasta las 10 de la noche, no ven conveniente y podemos escuchar absolutamente a todos y a cada uno de los diputados y diputadas" comenzó la diputada Paredes.

A la vez añadió "yo pedí la palabra porque primero quiero ser honesta con mi opinión personal, se puede estar o no de acuerdo no necesito que nadie esté apoyando a mi posición, sino que solamente la quiero blanquear". Sobre esto prosiguió manifestando "yo no veo la sorpresa, porque el señor gobernador y presidente del partido justicialista lo ha dicho desde el 2020 que ve un inconveniente con las PASO y quiénes trabajamos en política y quienes nos hacemos cargo del proceso electoral, quiénes estamos en las escuelas el santo día tenemos oído".

En ese argumento fue contundente al expresar "sí escuchamos que la gente, no entienden para qué son las PASO y no le interesa dirimir los candidatos que quieren sus partidos". Posteriormente agregó "en ningún momento estamos planteando obstruir que la ciudadanía ejerza su derecho político, vuelvo a repetir son interpretaciones jurídicas se podrá ver por los mecanismos formales constitucionales que se crean, nosotros creemos que se ha hecho conforme a la reglamentación" .

Si bien sus argumentos en la alocución fueron sobre el proyecto, no dejo de lado una opinión sobre lo que le sucede en las sesiones " nos mantengamos el respeto, porque cada vez que las diputadas de este bloque acompañan una decisión ,siempre somos descalificadas de que somos menos abogadas, o que le sorprende que lo seamos. Es que le sorprende que somos mujeres y acompañamos". Al mismo tiempo mencionó "a mí nadie me obligó a hacer esto, lo hago convencida puedo estar equivocada ,pero yo escucho la gente".

Luego manifestó "créame que yo no creo que la gente le interese lo que están a pasando con las PASO o lo que vayan a hacer la dirigencia política de cada partido, que o cuál candidato le conviene más. Yo no creo que le importe, la gente va a votar lo que se le presente y votará lo que le quede". Seguido a ello agregó "yo no creo que la gente está interesada en este interés este debate, además seamos honestos hablamos de estudios en comisiones y faltaron en las comisiones y viene la gente a darles explicaciones, y sino explíquenme qué pasó en la ley de turismo que no teníamos la cantidad que debería haber estado".

En lineamiento con su idea central expresó " yo en particular estoy a favor de lo que la gente quiere y hoy a la gente no le interesa". Esto siguió y dijo "los tiempos cambian de aquellos cuando se aprobó. Pero creo que podemos recordar que el último las PASO y el bloque de la oposición y el oficialismo no las uso sino que los únicos que lo hicieron fueron los de la izquierda". De este modo enfatizó "para que sometemos entonces, para que sometemos a la ciudadanía a tanto desgaste".

Casi al final de su discurso volvió a su enojo ya que detalló " también me duele que siempre se nos menosprecies como si fuéramos niñita que nos manejan. Voy a aclarar que a mí nadie me maneja y me puedo equivocar, porque soy un ser humano y es mi primer mandato como legisladora, y me extraña de muchos que han sido legisladores que vienen por su segundo o tercer periodo y se están volviendo loco con esto como si fuera una catástrofe. Y sean honestos ustedes es que están tragando mucho veneno".