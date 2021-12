La secretaria de Estado de Ciencia Tecnología e Innovación de San Juan, Marita Benavente se refirió a la actualidad del Frente de Todos. La dirigente justicialista dijo que el “el Frente de Todos todavía está procesando el resultado de las elecciones legislativas”.

“Los frentes miden su musculo político en las elecciones. En San Juan el Frente de Todos tenía el objetivo de ganar. Ahora se deja atrás eso y viene un proceso de conversación política. Las elecciones más allá del acto electoral, son procesos muy entrópicos, enérgicos que agitan conversaciones que despiertan pasiones, y eso tiene que ser metabolizado por el sistema político local. Ahora viene el proceso de metabolización, acciones, trabajo en conjunto, el análisis de los resultados, se sacan conclusiones y se va metabolizando”, explicó.

Para Benavente, ese tránsito de la decisión política requiere de amalgamar visiones muy distintas de la realidad. “Frente a los desafíos futuros que tenemos necesitamos tener un principio de cohesividad y unidad que nos permita prevalecer en este campo de las ideas. A pesar de lo vivido, este espacio político con el que ocupamos gobierno, está preocupado y ocupado por lo que necesita el pueblo”, señaló.

“El Frente está en este momento metabolizando lo que pasó en las elecciones. Se está conversando, trabajando políticamente para evitar problemas políticos fuertes de cara a estos dos años que vienen que van ser años de profunda gestión. Y Sergio Uñac ha sido enérgico en eso. Vamos a hacer lo que la pandemia no nos dejó hacer. Vamos a fortalecer la gestión”, aseguró la dirigente.

Sobre la eliminación de las PASO en San Juan, Benavente opinó que “el sistema político ha tenido muchos derroteros. Muchos mecanismos de realización del acto democrático. La Argentina está explorando esto. Hay países como Estados Unidos que tienen hace 200 años el mismo sistema y no se mueve de ahí. Y el sistema está obsoleto, pero está ahí. En cambio, la Argentina tiene movilidad y ahora los sistemas cambian. Cambian los tiempos, los desafíos, el sentido de lo democrático y también aumenta la consigna de que ahora el sistema, que en apariencia es más democrático, puede ser vulnerado por trampitas antidemocráticas. Una PASO que impide, por ejemplo, poner el que pierde algún cargo en la lista ganadora, sino que es lista completa”.

Luego, sostuvo que los procesos políticos se van perfeccionando. “Lo importante es que van dialogando con la legitimidad social que tiene la democracia porque sino también pierde legitimidad la democracia y estamos perdiendo. Y lo que hay que hacer ahora es fortalecer la democracia, acompañando las necesidades de nuestro pueblo. Estamos haciendo que nuestra gente perciba que un Gobierno elegido democráticamente resuelve sus problemas concretos en educación, vivienda, etc. Las deudas de la democracia las resuelve un pueblo no un partido. Somos una democracia joven y un país joven. Tengo esperanza que las deudas de la democracia las vamos a resolver entre todos. No son las deudas de un Gobierno, sino de un pueblo que está buscando su destino de la mano de la democracia”, concluyó.