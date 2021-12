Alberto Hensel: ‘Estamos trabajando para Uñac 2023’

El 2023 parece estar más cerca de lo que realmente esta desde el pleno político. La eliminación de las PASO data de un ánimo de parte del oficialismo de empezar a pensar en las elecciones. Sentado en la mesa de Banda Ancha este jueves, Alberto Hensel manifestó: ‘Estamos trabajando para Uñac 2023’.

El Ministro de Gobierno sostuvo que al gobernador ‘lo respalda el trabajo institucional, la gestión, por lo cual están dadas todas las condiciones para que se dé’, respecto a un tercer mandato y segundo consecutivo de Uñac. ‘Además constitucionalmente se habilitó el tercer mandato por una enmienda de la Constitución’, recordó.

Ante la posibilidad de que pueda haber discusiones políticas acerca de la decisión de Uñac de ir una vez más por el gobierno, Hensel expresó que, si bien ‘puede haber discusión, y seguramente existirán planteos en ese sentido, nosotros creemos que hay que ir para adelante. Si lo resuelven los jueces veremos qué es lo que interpretan ellos en relación a la norma constitucional provincial que habilita al tercer mandato’.

Sobre la eliminación de las PASO, el ex Ministro Nacional de Minería, expresó: ‘Hay muchas provincias que no tienen PASO, no es un tema de San Juan’. Luego, el uñaquista retomó el tema y lo llevó a la grieta en el justicialismo local que se dejó ver del todo en la caliente sesión en diputados del jueves pasado. ‘Los compañeros siempre discutimos y tenemos distintos puntos de vista. Pero creo que tenemos que trabajar a nivel nacional y provincial por la unidad, esa es la salida. Esta es una cuestión puntual que tiene que ver con la modificación del régimen electoral que no ha sido y no es una cuestión que nace de manera espontánea’, sostuvo.

Por último, Hensel señaló que el sistema democrático se basa en el régimen de los partidos políticos. Para después preguntar que ‘¿desde que se implementaron las PASO, cuantas afiliaciones llegaron a la justicia electoral de los distintos partidos políticos. Las PASO terminaron pulverizando la vida interna de los partidos, nadie se acerca a ellos’, sentenció.