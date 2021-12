Walberto Allende apuntó contra la oposición por el rechazo del Presupuesto 2022

Esta mañana, el diputado Nacional, Walberto Allende estuvo en Banda Ancha apuntó contra la oposición por la no aprobación del proyecto del Presupuesto Nacional para el próximo año y dijo, "fue muy grave no aprobar este proyecto", haciendo referencia a como va a afectar a San Juan. Además, destacó que la eliminación de las PASO va a "revitalizar" a los partidos políticos.

En este sentido, el diputado del Frente de Todos, señaló que no era simple el debate del Presupuesto Nacional del próximo año, y explicó, "Marcelo Orrego y Susana Laciar debieron abstenerse. Si es seguir los lineamiento que conduce Juntos por el Cambio lo peor que se puede hacer es rechazarlo porque además tienen municipios en la provincia".

Allende apuntó contra el bloque de JxC y dijo, "de que nunca estuvieron predispuestos a aprobarlo, nunca estuvieron". Explicó que desde el Oficialismo en la provincia se tenía un plan de Obras Públicas que se vieron afectadas por esta votación negativa y señaló, "en obras publicas habían más de 40.000 millones de pesos para San Juan, en Educación habían 3 mil millones de pesos para refacciones de salas de 3 y 4 años. Estaba el hospital de Calingasta, más pavimentos".

El diputado, Walberto Allende expresó que "hay cierta incertidumbre por el Presupuesto" y que Sergio Uñac, gobernador de San Juan, está en constante diálogo con Nación y dijo, "fue muy grave no aprobar este Presupuesto".

En otra índole, destacó que la eliminación de las PASO pueden favorecer a los partidos políticos revitalizándolos con actividades y señaló que esta instancia en San Juan no es decisiva, porque siempre existió un consenso con las listas y dijo, "y esto de obligar a la ciudadanía eligiendo candidatos y participando de internas dentro de los partidos me parece que no era lo mejor". Y añadió, "creo que va a ser importante el trabajo interno en los partidos políticos".

Por otra parte, apuntó contra el giojismo y el voto en contra para la eliminación de las PASO en la provincia y expresó, "el giojismo tiene todo el derecho de recurrir a la Justicia". Además destacó, que la forma en la que se actuó no fue la correcta y dijo, "poder expresar la disconformidad en el propio bloque y si no en el mismo partido. Esto no es bueno, esto no ayuda".