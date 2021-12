Ana María López renunció a la Dirección de la Casa de San Juan

Ana María López de Herrera ex funcionaria dio a conocer este miércoles que pasó que presentó la renuncia a la Dirección de la Casa de san Juan en Buenos Aires y explicó en Banda Ancha que "el Gobierno necesita hacer recambios para tener gente joven".

En este sentido, la exdirectora explicó que su cargo siempre estuvo a disposición para que el gobernador, Sergio Uñac, tomase una decisión, y explicó que, "el gobernador me preguntó cual era mi prioridad y le dije 'mi prioridad es jubilarme', siempre puse a disposición mi cargo una vez jubilada. Son espacios importantes pero son espacios que el Gobierno necesita hacer recambios para tener gente joven".

Así mismo destacó que, este jueves es su último día como titulas de la Casa en la provincia de Buenos Aires. Y señaló, "estoy feliz, estoy conforme con todo lo que hemos hecho, como hemos trabajado. Para la Noche de las Casas he recibido felicitaciones nada más".

Además, Ana María López de Herrera señaló que no descarta la posibilidad de seguir vinculada a la política y dijo, "si yo digo que dejo la política no me creen ni mis hijos". Por su parte, destacó que seguirá trabajando y seguirá apoyando el Gobierno de San Juan desde el lugar que le toque estar y explicó, "yo voy a seguir trabajando sin necesidad de tener algún cargo".