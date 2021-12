Video: emotivo discurso de despedida de Esteban Bullrich

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, tuvo su última sesión en la Cámara Alta. El senador presentó su renuncia con "profunda tristeza" por la decisión que debió tomar, obligado por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), En su ingreso al Senado, Bullrich se mostró visiblemente emocionado al agradecerles por su presencia a los periodistas y simpatizantes que allí lo esperaban.

Bullrich inició su discurso emocionado y agradeció a la vicepresidenta Cristina Kirchner por “las muestras de afecto” que mantuvo hacia su persona. “Desde que entré a la política siempre intenté ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente. Hoy, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir". expresó.

Además, aseguró que tomó esa decisión “con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa quiero anunciar la renuncia a mi cargo. Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes de mi vida política. Acá encontré personas comprometidas con la Patria y yo voy a seguir buscando un mejor país para mis hijos. Renuncio a mi banca con mucha tristeza”. El legislador aprovechó para presentar un proyecto sobre educación inclusiva para que se trate sobre tablas.

El tiempo que viene lo dividiré entre mi familia y la lucha contra ELA. Esta enfermedad que por poco frecuente está poco investigada y contra la la que hay mucho para hacer. Mi fundación lanzada va en ese sentido”, resaltó. El 28 de abril pasado, el senador Esteban Bullrich sorprendió a todo al revelar que padecía la enfermedad.

Bullrich detalló que se trataba de "un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales", y por esa razón -continuó- "se lo escuchaba hablar raro". Casi ocho meses después, y a raíz de una desmejoría evidente, Bullrich decidió renunciar a su banca en el Senado.

