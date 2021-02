En busca de ganarle a la inflación, arrancó la paritaria docente

En la mañana de este jueves, minutos antes de las 10:30 inició la paritaria docente donde los gremios y el Gobierno provincial buscarán llegar a un acuerdo respecto al porcentaje de incremento salarial. En ese sentido, el titular de UDAP, Luis Lucero manifestó que deberán “acordar un salario que el 31 de diciembre siga por encima de la inflación”.

Esta reunión se trata del primer encuentro, y tal como venían adelantando Lucero en las semanas previas, el titular de UDAP no expresó un porcentaje de base para no crear falsas expectativas debido a que todos los docentes no cuentan con el mismo piso y años de antigüedad. De igual manera, el gremialista aseguró que llegaban al encuentro para poder “recuperar los puntos que perdieron el año pasado".

"Hemos perdido en el 2020 unos cuantos puntos y venimos a recuperarlos. Venimos a proponer un monitoreo para que sea parte de este aumento, fundado en las palabras del ministro de Economía de la Nación: debemos tener un salario que le gane a la inflación", agregó Lucero.

Además adelantó que estarán expectantes para que en el mes de marzo se logre la media sanción de la modificación del piso del impuesto a las ganancias. “Eso va a traer unos resultados positivos para los trabajadores”, afirmó.

Por último se refirió a la marcha de docentes que no se sienten "representados" por los gremios: "es parte de la democracia y la tenemos que seguir apuntalando. No comparto algunos criterios pero se pueden expresar, están en todo su derecho. UDAP lleva 47 años de lucha permanente, trabajamos en favor de los compañeros. No venimos con las manos vacías”, concluyó.